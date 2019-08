Kruispunt Achterbroek weer open na heraanleg Maandag start fase 7 met voorbereidende werken Roosendaalsebaan Toon Verheijen

30 augustus 2019

09u29 0 Kalmthout Het vernieuwde kruispunt in Achterbroek wordt vrijdagavond 30 augustus opnieuw opengesteld voor het verkeer. De voorbije zomermaanden werd het helemaal vernieuwd.

“Tijdens de zomervakantie werd het volledige kruispunt opnieuw aangelegd door AWV”, zeggen burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) en schepen Jan Oerlemans (CD&V). “Dat het kruispunt een stuk veiliger én comfortabeler is voor alle weggebruikers, was een topprioriteit voor Kalmthout en alle partners. Daarom werd de volledige nood-zuid-as voorzien van afslagstroken. Er werden ook nieuwe verkeerslichten en veiligere oversteekplaatsen geïnstalleerd. Ook aan veilige fiets- en voetpaden die verder van het kruispunt liggen, werd gedacht. Daarnaast werd er op de Roosendaalsebaan aan de nutsleidingen en de gasleiding gewerkt. Om op lange termijn de gasvoorraad te verzekeren, werd de volledige infrastructuur onder de Roosendaalsebaan en het kruispunt richting Wuustwezel aangepast.”

De heraanleg van het kruispunt was de zesde fase. Vanaf maandag 2 september start dan fase 7 op de Roosendaalsebaan. “Dan worden de overkoppelingen van de nutsleidingen uitgevoerd”, zegt schepen Jan Oerlremans. “Dit gebeurt zowel in de bermen als op het voet- en fietspad van de Roosendaalsebaan. Deze voorbereidende werken zullen wellicht eind 2019 afgerond worden. Het verkeer kan tijdens deze werken passeren. Om alles in goede banen te leiden, worden versmalde rijstroken voorzien en geldt er een snelheidsbeperking van 30 km per uur. Na Nieuwjaar wordt de Roosendaalsebaan dan volledig aangepakt; zowel de rijweg als het voet- en fietspad zullen vernieuwd worden. Doorgaand verkeer is tijdens deze werken niet mogelijk.”

Als alles volgens plan verloopt, worden de werken definitief afgerond in het najaar van 2020. In totaal bedraagt het kostenplaatje van de werken 4,5 miljoen euro.

