Kroonstraat wordt fietsstraat Toon Verheijen

01 mei 2020

18u42 0 Kalmthout De Kroonstraat in Nieuwmoer wordt gedeeltelijk omgevormd tot een fietsstraat. De bedoeling is dat het verkeer rond de school daardoor iets veiliger wordt.

De voetgangers krijgen ruimte op de rijweg aan de kant van de school. In de fietsstraat mogen fietsers de helft van de rijbaan langs de rechterzijde volledig innemen. Auto’s en andere voertuigen mogen fietsers niet inhalen en mogen maximaal 30 kilometer per uur rijden. De grijze loper in het midden van de Kroonstraat duidt vooral de rijstrook aan waar een fietser en andere weggebruikers zich mogen begeven. Het is geen witte lijn en mag dus overschreden worden.

Binnenkort legt de gemeente Kalmthout nog een zebrapad aan in klinkers over de Kroonstraat langs Nieuwmoer-Dorp. Daarnaast komen er nog kleine verbeterwerken voor de evacuatieroute naar het voetbalveldje.