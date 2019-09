Kom Op Tegen Kanker zet vrijwilligers van het eerste uur in de bloemetjes Toon Verheijen

De gemeente Kalmthout neemt van 13 tot 15 september opnieuw deel aan het plantjesweekend van Kom Op Tegen Kanker. Traditioneel trekken dan in héél Vlaanderen duizenden vrijwilligers de baan op om azalea’s te verkopen. Het plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker viert dit jaar zijn 25ste verjaardag. De gemeente Kalmthout is één van de 22 deelnemers van het eerste uur. Daarom zette Kom op tegen Kanker op dinsdag 10 september Jacqueline De Sutter en Sigrid Hermans in de bloemetjes. Jacqueline nam 25 jaar geleden het initiatief om als gemeente deel te nemen aan de plantjesverkoop, Sigrid volgt de actie de laatste jaren op vanuit de gemeente. Doorheen de jaren bracht Kalmthout zo’n 20.000 plantjes aan de man. De gemeente Kalmthout neemt ook dit jaar deel. Dit jaar wil ze 250 plantjes verkopen. Op zaterdag 14 september kan je op het marktplein terecht voor die azalea’s. Een plantje kost 7 euro. De opbrengst gaat naar verschillende steun- en zorgprojecten voor kankerpatiënten en hun naasten.