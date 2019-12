Kleurrijke fietskolonne voor derby van Heidegemeente Sander Bral

08 december 2019

17u35 0 Kalmthout Met uitgedoste fietsen, toeters en bellen in de clubkleuren trokken de supporters van K. Kalmthout SK zondagmiddag richting aartsrivaal Achterbroek VV om hun favoriete ploeg aan te moedigen in de zeldzame ‘derby der Heidegemeente’. Het mocht jammer genoeg niet zijn voor de kleurrijke kolonne, Achterbroek won de derby met 3-1. “In april revanche”, klinkt het bij Kalmthout.

Achterbroek VV haalde in de einderonde vorig jaar met de hakken over de sloot de promotie richting tweede provinciale A. Daardoor kwam de Kalmthoutse deelgemeente voor het eerst in vier jaar weer in dezelfde reeks terecht als K. Kalmthout SK. De supporters van Kalmthout verzamelden zondagmiddag aan hun thuisbasis Sportkamp Heikant, ze dosten zich uit in de roodgele clubkleuren en fietsten in kolonne richting het veld van Achterbroek.

Joviaal

“De laatste keer dat we tegen elkaar speelden, was in derde provinciale bij de opening van ons Sportpark”, vertelt Stijn de Koning van de Kalmthoutse supporters. “Het is dus de allereerste keer ooit dat we de gemeentelijke derby meemaken op dit niveau. Vier jaar geleden verloor Kalmthout met 2-3, dus we waren uit op revanche zondagmiddag. De supporters van Achterbroek onthaalden ons erg warm, ze hadden zelf ook veel volk opgetrommeld waardoor er veel animo was tijdens de wedstrijd. Het was een joviale match, een grimmige sfeer tussen supporters bestaat niet in Kalmthout.”

Revanche

Kalmthout begon goed aan de match en opende de score, Achterbroek vond al snel de aansluitingstreffer en nam het spel volledig over in de tweede helft. 3-1 pronkte het scorebord na negentig minuten.

“Jammer”, zegt Stijn na de wedstrijd. “Hopelijk kan Achterbroek die drie punten gebruiken om in tweede provinciale te blijven, want ze hebben al veel pech gehad en bengelen ergens onderaan de ladder. Wij hebben betere papieren op dit moment.”

De allerlaatste wedstrijd van het seizoen zakt Achterbroek naar Kalmthout af. “Opnieuw een kans voor revanche”, lacht Stijn.