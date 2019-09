Kinderperk op begraafplaats Heide heraangelegd Toon Verheijen

16 september 2019

17u13 0

Het kinderperk op de begraafplaats is volledig heraangelegd. Een tijdje geleden werd er al een kunstwerk geplaatst en nu is de rest van het kinderperk ook aangepakt. Er zijn grasmatten gelegd en vlinderstruiken aangeplant. Een border in cortenstaal met wintergroene planten bakent het perk aan één kant af. Het columbarium is gebouwd in de vorm van een paddenstoel.