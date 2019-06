Kinderen met chronische ziekte of beperking leiden 23e Hoevefeesten in goede banen Sander Bral

16 juni 2019

17u35 0 Kalmthout Tractorwijding, ballonvaarten, kettingzaagsculpturen, boerengolf, riddertoernooi en uiteraard hét Boerenbal. Het was dit weekend alweer drie dagen hoogmis op ’t Cruysackerhof in Kalmthout. De 23e Hoevefeesten werden dit jaar opgefleurd door Goudhaantjes vzw. Kinderen met een chronische ziekte of beperking leidden de familiedag in goede banen.

Voor de 23e Hoevefeesten ging organisatie de Landelijke Gilde in zee met de Goudhaantjes. De Wilrijkse vzw zet zich in voor talentontwikkeling bij Vlaamse kinderen tussen de zes en twaalf jaar die kampen met een chronische ziekte of een beperking.

“We zijn nog een jonge organisatie”, zegt oprichtster Hilde Guedens. “In juni vorig jaar zijn we officieus gestart en sinds oktober is onze vzw een feit. Onze eerste zogenoemde fonkeldag voor de kinderen en hun gezinnen was afgelopen maart. We helpen op dit moment veertien gezinnen. Afgelopen weekend zijn daar nog eens vier bij gekomen door het infostandje op de Hoevefeesten. We moedigen kinderen en hun gezinnen aan om hun unieke talenten te ontdekken en ontwikkelen, om te kunnen fonkelen en inspireren. Daardoor worden ze gesterkt in hun eigenwaarde en veerkracht, wordt de gezinsbalans hersteld en bevorderen we duurzame maatschappelijke verbinding.”

Goudhaantjes organiseert inclusieve gezinsdagen met als insteek de interesses en talenten van de kinderen. “Ons werkveld is heel Vlaanderen”, gaat Hilde verder. “Het is niet zo dat we het gewest rondtoeren op zoek naar nieuwe Goudhaantjes. We werken eigenlijk in de omgekeerde richting. Eerst kijken we vanwaar er vraag komt en dan proberen we activiteiten te organiseren in die regio’s, zodat gezinnen zich niet steeds ver moeten verplaatsen. Soms werken we ook samen met externe partners, zoals dit weekend op de Hoevefeesten.”

Serviceteam Goudhaantjes

De Landelijke Gilde kreeg dit weekend bijstand van het Goudhaantjes Serviceteam. “Zaterdag hielpen de kinderen mee op de gezinsdag van de Hoevefeesten”, vertelt Hilde. “Ze mochten mee met de tractors rijden, de koetsiers helpen, de ezels en pony’s mee verzorgen, de prijzen van de kleurwedstrijd uitreiken enzovoort. Ze hebben er allemaal enorm van genoten en we zijn ook blij dat we nieuwe gezinnen hebben aangesproken die we in de toekomst ook kunnen helpen.”

Vrijdag en zondag mochten de Goudhaantjes deelnemen aan de activiteiten als beloning voor hun harde werk. Er werden zo’n 250 tractors ingewijd, gefeest op het Boerenbal, met de luchtballon en een vliegend tapijt gevlogen en op ezels en pony’s gereden. Grootste blikvangers op ’t Cruysackerhof waren het kettingzaagsculpturenfestival en het steekspel met ridders te paard op zondag.