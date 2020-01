Kalmthoutse Heide wordt 50 hectare groter Eigenaar domein Markgraaf verkoopt deel van zijn grond aan Agentschap Natuur & Bos Toon Verheijen

22 januari 2020

19u24 3 Kalmthout Jan Anton Rijsdijk (77) wil zijn prachtige domein Markgraaf opnieuw van de hand doen, maar dan voor een iets lagere prijs dan de 20 miljoen euro die het vijftien jaar geleden nog moest kosten. Het domein van alles samen net geen 60 hectare wordt immers opgesplitst. “Zo’n vijftig hectare zal in handen komen van het Agentschap Natuur & Bos. Ik ben er als groene jongen blij om want de Kalmthoutse Heide wordt weer wat groter.”

Het prestigieuze landgoed Markgraaf kwam in de jaren negentig in handen van Jan Rijsdijk. De selfmade-zakenman werkte zichzelf op van havenarbeider tot het leiden van een eigen bedrijf wat hij begin jaren negentig voor een aardige duit kon verkopen. Het was na die verkoop dat Jan Rijsdijk zijn oog liet vallen op het totaal vervallen domein Markgraaf. Een prestigieus landgoed van net geen 60 hectare dat toen compleet vervallen was. “Ik kocht het domein in 1994 nadat ik er herhaaldelijk met de fiets langskwam”, vertelde Jan Rijsdijk drie jaar geleden. “Ik woonde toen in Essen. Ik was er verliefd op. Maar ik kocht het niet om er hier een eiland met hoge hekken van te maken. Eigenlijk was het een beetje uit idealisme. Het domein dreigde verkaveld te worden en dat kon ik niet laten gebeuren. Nadien heb ik de kasteelvilla gebouwd en andere gebouwen volledig gerestaureerd.” Drie jaar geleden stelde hij het domein nog open voor de Hoevefeesten.

Gerestaureerd

Acht slaapkamers, acht badkamers, drie keukens, een indoor zwembad. Daarnaast nog verschillende bijgebouwen, een binnen- en buitenpiste voor paarden en zeventien stallen. De renovatie koste de zakenman zo'n zeventien miljoen euro. Zo'n vijftien jaar later probeerde hij het al eens te verkopen, maar niemand hapte echt toe. De vraagprijs bedroeg toen 20 miljoen euro. Nog eens tien jaar later ging er een beetje af, maar nog altijd geraakte het domein niet verkocht.

Uitbreiden

“We hebben nu inderdaad wel de beslissing genomen om het anders aan te pakken. De tijden zijn veranderd. Het is een immens domein, er komt heel wat werk bij kijken. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Ik deed nog heel veel zelf, maar dat wil misschien niet iedereen doen. Daarom splitsen we het nu op. Het Agentschap Natuur & Bos zal binnenkort zelf bekendmaken dat ze een groot deel van het domein overnemen. Daar ben ik blij om, want ik ben zelf een natuurmens, een groene jongen en bij hen is het in goede handen. De Kalmthoutse Heide wordt er een beetje groter door. Voor de rest van het domein zullen we wel zien wat er gebeurt. Er lopen wel wat gesprekken, maar daar wil ik niet over uitweiden. Ik wil het niet zomaar aan eender wie verkopen. Ik moet er zelf een goed gevoel aan overhouden. Maar ik word 77 jaar. Het is tijd om dit mooie project door te geven. Zelf wil ik wel in Kalmthout blijven. Het is een pracht van een gemeente en heb er mijn hart verloren.”