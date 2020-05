Kalmthoutse Heide viert ‘Dag van het Nationaal Park’... online met een gloednieuwe website Toon Verheijen

22 mei 2020

16u17 7 Kalmthout De Dag van het Nationaal Park (in Nederland) vieren ze op de Kalmthoutse Heide graag op en rond het prachtige domein zelf, maar door de coronacrisis én de code oranje gaan de festiviteiten online door. Het Grenspark Kalmthoutse Heide pakt uit met een fors vernieuwde website. Boswachter Jef De Winter maakte ook een vlog. Liefhebbers van natuur kunnen zondag ook terecht op een speciale website om daar alle Nederlandse Nationale Parken te leren kennen.

De Kalmthoutse Heide is alles samen zo’n 6.000 hectare groot. Met de volledig vernieuwde en interactieve website wil het Grenspark Kalmthoutse Heide de bezoekers een eerste virtuele kennismaking geven en een overzicht geven hoe je in het echt de natuur en het landschap kan ontdekken. “Voor veel mensen die naar de Kalmthoutse Heide komen start een bezoek al online”, zegt voorzitter van het Grenspark Kalmthoutse Heide, Martin Groffen. “We hebben onder meer een speciale filter ingebouwd waardoor wandelaars meteen een geschikte wandeling kunnen vinden. Ze kunnen filteren op zowel afstand als het startpunt. Er staat ook meteen aangegeven of honden meekunnen. Op heel veel wandelroutes kan dat, maar uiteraard aangelijnd om reeën of vogels die op de grond broeden niet te storen.”

Overzicht

Nieuw is ook dat de website zich volledig aanpast aan smartphones of andere toestellen waardoor er ook tijdens de wandeling gemakkelijk en snel iets opgezocht kan worden of de beste route gezocht kan worden. “We hebben ook een overzicht gemaakt van de 27 horeca- en recreatiezaken in de omgeving die ‘Gastheer van het Grenspark’ zijn. Deze zijn opgeleid door ons en kunnen de bezoekers op alle vlakken helpen. Nu hopen we samen met hen dat ze zo snel mogelijk weer kunnen openen.”

Gezondheid

Nog voor de coronacrisis uitbrak was bepaald dat de Dag van het Nationale Park in het teken van natuur en gezondheid. “We hebben tijdens corona meer dan eens gemerkt dat aan beide zijden van de grens héél vaak mensen een wandeling en een fietstocht gingen maken”, zegt Groffen. “De waarde van een gebied als de Kalmthoutse Heide is daarmee ineens bewezen. We zijn blij dat het de mensen wat mentaal en fysiek mee gezond heeft gehouden. We hebben ook gemerkt dat het voor velen een plaats was waar er toch eens kon afgesproken worden want het was is heel gemakkelijk om de social distance te bewaren. We hopen uiteindelijk dat die realiteit omgezet wordt in een versterking van gebieden als Grenspark Kalmthoutse Heide door extra natuurverbindingen en een uitgebreid recreatief netwerk.”

https://grensparkkalmthoutseheide.com/

Een overzicht van alle Nederlandse Nationale Parken vind je hier.