Kalmthoutse Griet De Bakker wint eerste editie gedichtenwedstrijd rond Stiltedag David Acke

27 oktober 2019

15u51 0 Kalmthout Riet De Bakker uit Kalmthout is de winnaar van de allereerste editie van de gedichtenwedstrijd rond Stiltedag in de Kalmthoutse Heide. Ze haalde van 372 andere inzendingen. “Ik was al heel gelukkig dat ik bij de tien laureaten zat.”

De opdracht was eenvoudig: maak een gedicht met als thema stilte en natuur dat refereert aan de Kalmthoutse Heide speciaal voor een Stiltedag. Maar liefst 372 mensen kropen in hun pen en lieten hun meest poëtische kant zien. Uit de inzendingen werden tien laureaten gekozen door vier Franck Focketyn (acteur), Jorunn Bauweraerts (zangeres Laïs), Paul Asselbergs (columnist/taalkunstenaar) en André De Nys (schrijvend schilder).

De Kalmthoutse Griet De Bakker is de winnaar van de poëziewedstrijd rond stilte en natuur. “Ik ben eigenlijk een beetje sprakeloos want had het helemaal niet verwacht. Maar natuurlijk ben ik heel blij”, vertelt ze. “Toen Frank Focketyn het juryverslag las drong het stilletjes tot me door maar ook dan kon ik het nog niet helemaal geloven.”

Griet is niet aan haar proefstuk toe. Ze schrijft al jaren gedichten en bracht ook al drie bundel in eigen beheer uit. Vaak met de natuur als thema al is dat eerder iets dat er onbewust insluipt. “Ik begin nooit een gedicht te schrijven met het idee dat ik over de natuur ga schrijven. Maar op de een of andere manier gaat het wel die richting uit. Ook schrijf ik vooral kortere gedichten en dus was de opdracht om een gedicht te schrijven van zeven regels wel in mijn voordeel. Ik hou niet zo van te lange gedichten.” Hoewel Griet dichtbij de Kalmthoutse Heide woont, gaat ze er niet vaak wandelen. “Ik zou mijn hoofd vaker leeg moeten maken en genieten van de stilte.”

Coördinator Jan Weverbergh is enorm blij met deze eerste editie. “We waren enorm onder de indruk van de vele inzendingen en van de kwaliteit. Het is de eerste keer dat we dit doen dus wisten we niet wat we moesten verwachten. De Kalmthoutse Heide is een stiltegebied en dat moeten we koesteren. We speelden met het idee om daar iets mee te doen maar erover spreken gaat niet, anders doorbreek je meteen die stilte. Zo zijn we bij poëzie uitgekomen omdat je dat in stilte in jou kan opnemen.”

De jury hield rekening met de poëtische kwaliteit en de verwijzing naar het thema. De inzendingen kwamen uit verschillende hoeken van de provincie en zelfs daar buiten. “We hebben zelfs gedichten uit Gent en Nederland ontvangen. Allemaal mensen die een bijzondere herinnering koesteren aan de Kalmthoutse Heide of zich ermee verbonden voelen”, besluit Weverbergh.

Het winnende gedicht van Riet De Bakker:

kom, wenkt de stilte

ik wieg je woorden wakker

weeg de zwaarte, leg die

te drogen tegen de scherpe scheuren

onder het uitgedroogde ven - ik wikkel

je in geuren en draag je traag terug

het ruime landschap in