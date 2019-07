Kalmthoutse biljarters sluiten seizoen af met barbecue en kampioenenhuldiging Toon Verheijen

18 juli 2019

13u03 0 Kalmthout Een aantal nieuwkomers en bijna alle leden tekenden present op de jaarlijkse seizoensafsluiter van Biljartclub De Noorderkempen.

Hoogtepunt van de avond was de huldiging van Marc Stoop die in de individuele competitie bandstoten Antwerps districtkampioen werd. Ook was het uitkijken naar de einduitslag van het driedelige ‘Guus Geluk’ tornooi. Een intern tornooi dat de bedoeling heeft de groepsgeest te bevorderen en steeds voor de nodige animo zorgt. Wim Van Den Heuvel mocht de begeerde trofee uit handen van sportbestuurder Ronny Mathysen ontvangen.