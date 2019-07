Kalmthouts duo derde in rally van 14.000 kilometer, “maar de gastvrijheid van de lokale bevolking zal ons meeste bijblijven.” David Acke

13 juli 2019

16u01 4 Kalmthout Hun doel was de rally van 36 dagen over 14.000 kilometer van Peking naar Parijs uitrijden. Ondertussen genieten van de natuur, de mensen en de vriendschap. Uiteindelijk, totaal onverhoopt, deden ze dat ook helemaal niet slecht. Jos De Jongh (58) en Marc Herrijgers (66) kwamen als derde over de streep en behaalden zo een bronzen medaille. Een nieuwe check op hun bucketlist.

Beste vrienden Jos De Jongh (58) en Marc Herrijgers (66) uit Kalmthout hebben samen al heel wat gereisd en vele avonturen beleefd. Zo namen ze ook al deel aan verschillende rally’s, vooral met een 4x4. Maar de rally der rally’s stond nog niet afgevinkt op hun bucketlist. De Endurance Rally Association (ERA) is een rally die start in Peking en eindigt in Parijs. Goed voor 14.000 kilometer verspreid over 36 dagen. Hun doel: de rally uitrijden en genieten van de unieke ervaring. Dat ze uiteindelijk de bronzen medaille in ontvangst mogen nemen, overtrof hun wildste dromen.

“Een fantastisch gevoel natuurlijk”, vertelt Jos. “Al is er natuurlijk ook een portie geluk mee gemoeid. Zo zijn we dankzij onze fantastische wagen gespaard gebleven van autopech terwijl andere teams wel uitvielen”, klinkt het bescheiden. Die wagen is een Porshe 911 Targa, een wagen uit 1975. “We hebben een samen gekocht en door garage BMA laten ombouwen. Ze hebben heel wat ervaring met rallywagens en dat was er aan te zien. We hebben zelfs geen platte band gehad”, zegt Jos.

In 1907 ging de eerste editie van deze rally van start. Toch is dit maar de zevende keer dat de rally gereden werd. “Dat komt omdat de wedstrijd lange tijd niet meer gereden werd tot enkele jaren geleden. Dan werd de Endurance Rally Association nieuw leven ingeblazen. Nu wordt de 14.000 kilometer om de drie jaar gereden”, vertelt Marc Aan hun tocht gingen twee jaar aan voorbereidingen vooraf. De rit vertrok in Peking en ging via Mongolië, Siberië, Kazakstan, Finland, de Baltische landen, Duitsland, België richting Parijs in Frankrijk.

Volksfeest

Hoewel die derde plaats erg mooi is, is dat niet wat beide heren het meest zal bijblijven. “Wel het ontvangst dat we kregen van de lokale bevolking. In zowat elk dorpje dat we passeerden stond de bevolking ons op te wachten en aan te moedigen. Waar we stopten wilde iedereen maar al te graag eens in de wagen zitten. Die warmte en vriendschap van die mensen zorgden ervoor dat je nieuwe moed vond om verder te gaan”, aldus Marc. Zo werd er op de overnachtingsplekken vaak een groot volksfeest georganiseerd door de bevolking.

Want moeilijke momenten waren er zeker ook. “Vijf weken weg van vrienden en familie is niet niks. Zeker die laatste week was er zwaar en snakten we naar ons thuisfront. Je mist je gezin, je vrienden en eigen thuis natuurlijk”, vertelt Jos. Op de vraag of er nu nog zo een huzarenstukje op de agenda staat, moet Jos even slinken. “Het is nog veel te vroeg om daar iets over te zeggen. We zijn net terug”, lacht hij. “We zien wel!”