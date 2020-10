Kalmthoutenaren denken massaal mee voor projecten in hun wijk: van wilde bloemen tot verkeersveiligere straten Toon Verheijen

09 oktober 2020

14u35 0 Kalmthout Inwoners van de heidegemeente konden de voorbije maanden voorstellen indienen om in hun buurt of wijk te realiseren. Online kon iedereen daarvoor een stem uitbrengen. Winnende projecten – die elk op 10.000 euro kunnen rekenen – zijn onder meer een dorpshuis of ontmoetingsruimte in Achterbroek en een veiliger kruispunt kruispunt Foxemaatstraat - Driehoekstraat – Heikantstraat in het centrum.

‘Denk mee voor Kalmthout’ was de naam van het participatietraject waar alle inwoners aan konden deelnemen. Ze mochten voorstellen doen en hun stem uitbrengen. Elk van de zes wijken kan rekenen op een budget van 10.000 euro om het project met de meeste stemmen te verwezenlijken. In totaal werden er 153 voorstellen ingediend en brachten 1.702 bewoners hun stem uit. “We hebben nu een analyse gemaakt van de stemmen en op basis daarvan hebben we de budgetten verdeeld”, zegt burgemeester Lukas Jacobs die ook bevoegd is voor participatie. “Niet elk project is immers direct uitvoerbaar en het moet ook passen binnen het budget van de bestuursperiode. Sommige projecten draaien ook rond verkeersveiligheid en daar moet vooral verder overleg komen met de bevoegde schepen en de dienst mobiliteit. De eerste editie van dit participatietraject kende dus heel wat voorstellen en reacties. Het geeft de mensen in Kalmthout de kans om positieve projecten uit werken voor de uitbouw van een sterke wijk. De bewoners hebben gestemd en nu is het aan de indieners om aan de slag te gaan. We zijn benieuwd naar de resultaten”, besluit de burgemeester.

Achterbroek: dorpshuis of ontmoetingsruimte

Met stip op 1 in Achterbroek: een plan voor een dorpshuis of een ontmoetingsruimte. Er waren drie min of meer gelijkaardige voorstellen die zijn samengevoegd. Zij kunnen nu proberen met het budget tot één gedragen project te komen. De voorstellen waren een overdekt terras met uitzicht over de Achterbroekse weilanden (47 stemmen), een generatiepleintje naast de parochiezaal (47 stemmen) en een ‘dorpshuiskamer’ als testfase voorafgaand aan de oprichting van een dorpshuis (40 stemmen).

Centrum: verkeersveilig kruispunt Foxemaatstraat

68 bewoners stemden voor een verkeersveilige inrichting van het kruispunt Foxemaatstraat - Driehoekstraat - Heikantstraat. “Die uitdaging ligt al even op tafel”, zegt Lukas Jacobs. “Er werden recent kant-en-klare plannen uitgetekend door de mobiliteitsdienst. Het is er vaak erg druk op het kruispunt met heel wat jonge fietsers van de scholen en het sportpark in de buurt. Samen met de indieners en de andere betrokkenen wordt nu een concreet plan verder uitgewerkt en gerealiseerd.”

Heuvel-Dorp : Verbindingsstraat moet een fietsstraat worden

Dat project kreeg 33 stemmen. “Ook hier wordt het voorstel met de indiener verder overlegd. Het is nuttig om in deze de bewoners aan beide zijden van het gebied, dus ook van Kalmthout-Hoek, te betrekken”, zegt Jacobs. “Een fietsstraat van vijf kilometer is echt niet evident. Maar er zijn ook andere manieren voor beter toezicht op de vergunningshouders. Zo hebben we alvast de kostprijs opgevraagd voor het plaatsen van een ANPR-camera. Zo kunnen we feilloos de toegelaten nummerplaten controleren en handhaven. Die vergunningen worden jaar na jaar strenger aangepakt.”

Nieuwmoer: speelpleintjes

In Nieuwmoer werden een aantal zeer concrete voorstellen door de bewoners naar voor geschoven. “De indieners vragen naar bijkomende zitbanken, voetbalgoaltjes op de pleintjes en ook blikvangers in de strijd tegen het zwerfvuil”, zegt Jacobs. “Waardevolle voorstellen die ze nu verder mogen uitwerken.”

Heide: verkeersplan voor wijk Dennendael

Buurtbewoners van Heide liggen ook vooral wakker van verkeersveiligheid zo blijkt. Zij pleiten onder meer voor een globaal verkeersplan voor de wijk Dennendael tussen de Beauvoislaan en buurgemeente Kapellen. Een project dat 45 stemmen kreeg. “Het wijkbudget kan gebruikt worden om dat concreet te maken, in overleg met de gemeente”, zegt Jacobs. “Het voorstel van een fietstunnel in Heide kreeg evenveel stemmen. Maar dan spreken we al snel over enkele miljoenen euro en dat past uiteraard niet binnen de timing en budget van dit participatietraject.”

Héél Kalmthout: wilde bloemen

Naast de 5 Kalmthoutse wijken werden ook 19 overkoepelende voorstellen uitgewerkt. Het voorstel van Patrick De Bondt voor het planten van wilde bloemen in de bermen overtuigde 48 bewoners en stond zo bovenaan deze lijst. “De indiener kan nu aan de slag om samen met de groendienst zijn voorstel concreet te maken”, zegt Jacobs nog.