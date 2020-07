Kalmthoutenaars lanceren 147 ideeën voor hun wijken: stemmen kan tot 31 augustus Toon Verheijen

10 juli 2020

09u47 0 Kalmthout Zo’n 750 inwoners van Kalmthout hebben zich de voorbije maanden geregistreerd op ‘Denk mee voor Kalmthout’. Op de verschillende projecten zijn al 1.065 stemmen uitgebracht. Heide is met 41 ideeën de meest geïnspireerde wijk. Nieuwmoer hinkt wat achterop met slechts 12 ideeën. De stemperiode is verlengd tot eind augustus.

De gemeente Kalmthout lanceerde op 6 januari het participatietraject ‘Denk mee voor Kalmthout’. Jaarlijks kunnen de vijf wijken van Kalmthout beschikken over een budget van 50.000 euro, voor elke wijk 10.000. Ze moeten dan zelf voorstellen indienen en stemmen via het digitaal platform ‘Denk mee voor Kalmthout’. “We merken nu dat er veel ideeën komen die te maken hebben met verkeersveiligheid en dergelijke”, zegt Lukas Jacobs (CD&V). “We laten die er tussen staan, want het moet een democratisch proces blijven. Als blijkt dat het winnende idee iets is wat de gemeente echt zelf moet doen, kunnen we nog altijd beslissen om het geld aan het tweede idee te geven.”

147 ideeën

In totaal zijn er 147 ideeën gelanceerd waarvan 19 voor héél Kalmthout, 18 voor Achterbroek, 28 voor Dorp-Heuvel, 41 voor Heide, 29 voor Kalmthout-centrum en 12 ideeën voor Nieuwmoer. Je kan hier stemmen.

Een overzicht:

1. Achterbroek : een overdekt terras/ontmoetingsruimte (25 stemmen), een ‘generatiepleintje’ naast de parochiezaal (21) en een dorpshuiskamer als voorloper voor een echt dorpshuis (20).

2. Dorp-Heuvel : fietsstraat in de Verbindingsweg (28 stemmen), knip in de wijk Statielei-Frans Raatsstraat (21) en verkeersveiligheid verbeteren aan de overweg Frans Raatsstraat (20).

3. Centrum: veiliger kruispunt Foxemaatstraat-Driehoekstraat-Heikantstraat (46 stemmen), AED-toestel bij de school (21) en een speelpleintje (19).

4. Heide: fiets- en voetgangerstunnel aan station Heide (23 stemmen), vergroening Heidestatiestraat (15) en fietszone in Dennendaal (14).

5. Nieuwmoer:: bankjes en voetbalgoals (7), plaatsen van blikvangers (7) en boekenruilkast (6).

6. Héél Kalmthout: bermen met wilde bloemen (29), openbare toiletten (23) en bomen planten (19).