Kalmthout wil wateroverlast in twee wijken tegengaan: “Straten zullen nog blank staan, maar het mag de huizen niet meer instromen”

Kalmthout

De gemeente Kalmthout is gestart met concrete werken om in de toekomst serieuze wateroverlast in onder meer de wijk rond de Emmanuel De Bomstraat in Kalmthout en in Achterbroek zoveel mogelijk te beperken. Zo wordt onder meer het oude atletiekveld net achter het station verlaagd en gaat het deels dienst doen als bufferbekken. “Helemaal oplossen is een utopie, maar we willen vooral dat het water niet meer tot in de huizen geraakt”, zegt schepen Jan Oerlemans (CD&V). De laatste serieuze overstroming dateert van juni 2019 al stond enkele weken geleden de Brasschaatsesteenweg ook nog blank.