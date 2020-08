Kalmthout weert fitnessers uit Antwerpen en omliggende risicogemeenten: “Veiligheid kan niet gegarandeerd worden” Toon Verheijen

03 augustus 2020

16u23 0 Kalmthout Bewoners uit de meest getroffen zone in en rond Antwerpen krijgen geen toegang meer tot de fitnesscentra in Kalmthout. De gemeente neemt die beslissing in navolging van Mechelen dit weekend. Er kwamen ook klachten van personeelsleden van het fitnesscentrum.

“Er kwamen veel klachten, ook vanwege personeel, over wantoestanden in Basic-Fit aan de Kapellensteenweg”, zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “Het is momenteel de enige Basic-Fit in het noorden van onze regio die nog toegankelijk is voor hun klanten. Door de drukte daar worden de essentiële coronamaatregelen tijdens drukke momenten, zoals mondmaskers en afstand houden, te weinig nageleefd en daarmee kan de veiligheid niet worden gegarandeerd. Er kwamen klachten van klanten, maar ook van personeelsleden die zelfs bedreigd werden. Dat kunnen we niet meer toelaten.”

Geen andere problemen

De problemen doen zich enkel voor in Basic-Fit. “Andere fitnesscentra zijn kleiner en hebben enkel lokale klanten. Daar is het erg rustig momenteel. Verantwoordelijken van de keten Basic-Fit konden zelf ook meer efficiënte maatregelen invoeren om deze problemen te voorkomen, maar zij gaven niet thuis. Vandaar ook deze maatregel vanuit de gemeente.”