Kalmthout start met autodelen: twee elektrische wagens vatten post aan station

28 augustus 2020

17u35 3 Kalmthout Aan het station van Kalmthout staan sinds vrijdag twee elektrische deelwagens van Cambio klaar voor gebruik. Zo is de gemeente Kalmthout binnen de Noorderkempen een pionier in het autodelen. “We willen duurzame mobiliteit aanmoedigen”, aldus mobiliteitsschepen Jef Van den Bergh.

Autodelen zit in de lift. Ook in de gemeente Kalmthout werd de vraag naar een autodeelproject steeds groter. “Af en toe gebeurde dat spontaan. Ook op overlegmomenten met burgers voor goede ideeën kwam dat vaak naar boven. Vijf jaar geleden was dat niet echt het geval. Voornamelijk jonge gezinnen zijn vragende partij. Vooral zij hebben ons vooral getriggerd”, vertelt burgemeester Lukas Jacobs.

Klimaatdoelstellingen

De gemeente besloot in zee te gaan met het autodeelbedrijf Cambio, dat ondertussen al in 45 steden en gemeenten een deelwagensysteem heeft uitgerold. Aan Kalmthout Station staan sinds vrijdag twee deelwagens van het type Renault Zoë. Praktisch, want daar staat ook een laadpaal voor de elektrische voertuigen.

Wie met zijn wagen minder dan 11.000 kilometer rijdt op een jaar, is goedkoper af met een deelwagen. Per maand betalen autobezitters per wagen immers ongeveer 400 euro: brandstof, verzekeringen, onderhoud... En die praktische zaken neemt Cambio voor haar rekening Schepen Jef Van den Bergh

De gemeente Kalmthout leent zich perfect voor het autodeelsysteem. Door de drie treinstations hebben vele Kalmthoutenaren geen (tweede) wagen ter beschikking. De gemeente beschikt dan wel over heel wat openbaar vervoer en deelfietsen aan het station van Heide, maar het grondgebied is zo groot dat niet alle afstanden op die manier overbrugd kunnen worden. Dan biedt autodelen een goede oplossing.

De deelwagens zijn niet alleen praktisch, maar ook milieuvriendelijk. “Deelmobiliteit is een belangrijke ambitie binnen onze klimaatdoelstellingen”, zegt Jacobs. “We willen ook duurzame mobiliteit aanmoedigen. De elektrische deelwagens zijn een emissieloos alternatief”, vult Van den Bergh aan.

Betalen naar gebruik

Het principe van autodelen is vrij eenvoudig. Je betaalt enkel voor de auto wanneer je hem gebruikt. De auto pik je op aan de vaste standplaats en breng je ook terug daarheen. Een abonnement nemen is wel noodzakelijk, al kan je dat per maand opzeggen. “Het gemiddeld tarief bedraagt 1,75 euro per uur en 0,22 cent per kilometer. Gebruikers krijgen een persoonlijke cambio-kaart met een pincode waarmee de wagen geopend kan worden. De contactsleutel steekt in de boordcomputer in het handschoenenkastje. Ritten kunnen via de applicatie, de website of telefonisch gereserveerd worden. Dat kan negen maanden op voorhand, maar ook vlak voor gebruik”, verduidelijkt An Devocht, medewerker zakelijk gebruik bij Cambio.

De gemeente zelf betaalt op jaarbasis ongeveer 8.700 euro, al daalt dat afhankelijk van het aantal gereden kilometers. Bij 24.000 kilometer per jaar valt die bijdrage volledig weg. Maar ook gebruikers kunnen er een financieel voordeel uit halen. “Wie met zijn wagen minder dan 11.000 kilometer rijdt op een jaar, is goedkoper af met een deelwagen. Per maand betalen autobezitters per wagen immers ongeveer 400 euro: brandstof, verzekeringen, onderhoud... En die praktische zaken neemt Cambio voor haar rekening”, vertelt Van den Bergh.

Flexibel en eenvoudig

Burgemeester Jacobs is alvast overtuigd. “Het principe is zowel flexibel als eenvoudig, de drempel om te registreren is heel laag. Je deelt een auto waar je wil op het moment dat je dat wil. Boodschappen doen, een familiebezoek in een andere gemeente of gewoon een dagje uit wordt dan een stuk makkelijker. Dat het werkt, bewees Cambio al in andere steden en gemeenten. Aan ons om het autodelen ook in Kalmthout tot een succes te maken.”

Meer informatie via www.cambio.be.