Kalmthout Protesteert gaat opnieuw de strijd aan met bouwpromotor: “Als dit er doorkomt, gaat er nog meer groen verdwijnen” Toon Verheijen

17 juli 2019

18u26 0 Kalmthout De actiegroep Kalmthout Protesteert heeft opnieuw al meer tweehonderd bezwaarschriften verzameld tegen het geplande project van Steen Vastgoed in de Missiehuislei. De projectontwikkelaar dient voor de derde keer een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor dit keer voor 28 in plaats van 34 appartementen. “Als dit toch wordt toegelaten is het hek van de dam en zal er nog meer groen verdwijnen”, klinkt het bij spreekbuis Eva Weyns.

Steen Vastgoed diende eerder al twee keer een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor een groot project aan de Misshuislei. Op een domein van vijf hectare wil de ontwikkelaar twee blokken neerpoten met in totaal 28 (vroeger 34) appartementen bouwen. Het gaat om een domein dat in woonparkzone ligt. De gemeente liet eerder al verstaan dat het niet akkoord kan gaan met de plannen en werkt aan een ruimtelijk uitvoeringsplan. De derde aanvraag voor het gebied schiet bij de omwonenden opnieuw in het verkeerde keelgat. “We hebben begin mei een gesprek gehad met de bouwpromotor”, zegt Eva Weyns namens het actiecomité Kalmthout Protesteert. “Het aantal appartementen daalt en er zou een publiek toegankelijk wandelbos komen van anderhalve hectare. Op zich is dat positief dat de aanpassingen zijn gebeurd onder ons protest en de eerdere weigeringen van de vergunning. Maar waarom moet er nu persé een derde aanvraag komen ? De aanvrager weet dat er een RUP in de maak is. Het eigenbelang is dus belangrijker dan het algemeen belang.”

Oneerlijk

Het actiecomité is opnieuw in actie geschoten en heeft al meer dan tweehonderd bezwaarschiften ingediend. “In de folder van Steen Vastgoed wordt met plannetjes geargumenteerd dat 28 appartementen veel beter is dan 24 villakavels. Ook wij vinden 24 villakavels geen goed idee. Maar er zijn al genoeg appartementen in Kalmthout. Intussen hebben al meer dan tweehonderd mensen het bezwaarschrift van Kalmthout Protesteert ondertekend. Eens appartementen toch toegelaten aan de Missiehuislei is het hek van de dam en dreigen in nog meer bosrijk gebied en delen van Kalmthout met een landelijk karakter appartementen te komen. En dat willen we niet!

Plan

Burgemeester Lukas Jacobs is in elk geval duidelijk. “Wij zijn al langere tijd bezig met de voorbereidingen van een ruimtelijk uitvoeringsplan”, zegt Jacobs. “Daarmee willen we gebieden afbakenen op ons grondgebied en bepalen welke soorten bouwvormen er kunnen komen in welk gebied. Dat is niet iets dat je op 1-2-3 vastlegt. Daar kruipt tijd in. De bedoeling is in september de eerste voorstellen op tafel te leggen en tegen 2020 een ruimtelijk uitvoeringsplan te hebben dat de spelregels vastlegt. Maar we hebben eerder ook al laten verstaan dat appartementen in die zone voor ons niet meteen aangewezen zijn.”