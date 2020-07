Kalmthout overschrijdt coronadrempel: mondmaskerplicht in winkelstraten, registratieplicht bij bezoek aan bedrijven emz

27 juli 2020

17u55 0 Kalmthout Met 5 nieuwe besmettingen in de voorbije 7 dagen heeft Kalmthout de alarmerende coronadrempel van 20 nieuwe infecties per 100.000 inwoners overschreden. Volgens burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) dienen de twee meest recente coronagevallen gesitueerd te worden in één gezin. Dinsdag komt de lokale crisiscel samen. Mondmaskers zullen verplicht worden in winkelcentrum De Beek en het winkelgebied van de Heidestatiestraat en het Willy Vandersteenplein. Verder voert de gemeente een registratieplicht in voor wie bedrijven bezoekt.

Antwerpen en haar randgemeenten worden hard getroffen door het coronavirus. Ook Kalmthout zit maandag in de alarmfase. De 5 nieuwe besmettingen op 18.695 inwoners in de voorbije zeven dagen vertaalt zich naar 27 gevallen op 100.000 inwoners. Dat is dus boven de coronadrempel van 20.

Dagelijkse update

Daarbij maakt burgemeester Lukas Jacobs een kanttekening. “De cijfers van Sciensano komen met vertraging. Ik veronderstel dat een aantal besmettingen komende dagen uit het overzicht van de laatste zeven dagen zullen verdwijnen.” Twee andere infecties dateren van eind vorige week. “Het gaat om een geïsoleerd geval: beide besmettingen werden vastgesteld in één gezin. De familie heeft weinig contact. Waar ze het virus opliepen, is dus nog niet duidelijk.”

Sinds kort krijgt Jacobs dagelijks een update over de meest actuele situatie van de eerstelijnszone. “Dit weekend en vandaag zijn er geen nieuwe besmettingen vastgesteld. Sprake van een lokale broeihaard is er niet”, stelt hij gerust.

Mondmaskerplicht in winkelgebied

Ondanks de toestand in Kalmthout niet verontrustend is, komt de lokale veiligheidscel dinsdag samen. Daar zullen extra maatregelen bovenop die van de federale en provinciale overheid getroffen worden. “Er komt een mondmaskerplicht in winkelcentrum De Beek. Een mondmasker dragen is evenens verplicht in het aaneengesloten winkelgebied van de Heidestatiestraat en het Willy Vandersteenplein. We voeren een registratieplicht bij bedrijven in”, licht Jacobs toe. Niet-werknemers zullen hun persoonsgegevens bij een bezoek dus moeten achterlaten.

Verder laat Jacobs weten dat de lokale wielerwedstrijd ‘Acht van Heide’ is afgelast. Die vond normaal plaats op 7 augustus. “Daar is normaal ook de horeca van Heide aan verbonden. De organisator heeft echter besloten om het af te blazen.”