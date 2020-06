Kalmthout krijgt 8 op 10 in grote fietsenquête Toon Verheijen

02 juni 2020

11u37 0 Kalmthout De gemeente Kalmthout heeft een score van 80 op 10 gehaald in de enquête van de Fietsersbond en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Voor elke stad of gemeente waar minstens 50 fietsers of 1 % van het aantal inwoners de enquête invulde, werd een fietsrapport gemaakt. De gemeente Kalmthout staat op een achtste plaats in haar categorie.

De bevraging dateert van het najaar van 2019. Net geen 25.000 fietsers vulden de vragenlijst in. In Kalmthout namen 130 fietsers deel aan de enquête. Met 80 op 100 staat Kalmthout in de categorie ‘kleine gemeente’ op de achtste plaats. “Het toont aan dat we op de goede weg zijn, maar moeten blijven investeren”, zegt schepen Jef Van den Bergh (CD&V). “ De voorbije jaren maakten we al werk van bv. camerabewaking aan de fietsenstallingen van de stations én recent installeerden we twee nieuwe fietsstraten. We leggen momenteel ook fietspaden aan langs de Roosendaalsebaan en er zitten nog verschillende andere projecten in de ontwerpfase die we de komende jaren uitvoeren.”