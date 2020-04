Kalmthout koopt voor elke inwoner (vanaf 6 jaar) een mondmasker: verschillende maten voor kinderen, vrouwen en mannen Toon Verheijen

22 april 2020

14u19 3 Kalmthout Iets sneller dan verwacht heeft de gemeente Kalmthout beslist om 20.000 mondmaskers aan te kopen. Elke inwoner van boven de 6 jaar oud zal een masker krijgen. Het gaat om 8.500 maskers voor mannen, 8.500 voor vrouwen en nog eens 3.000 voor kinderen tussen 6 en 12 jaar oud.

De gemeente heeft de mondmaskers besteld bij Think Pink. Ze hebben een Europees certificaat en bestaan uit drie lagen waarbij de middelste laag bestaat uit een antibacteriële stof. De levering van de maskers wordt bij de gemeente binnen 15 werkdagen dagen verwacht. Hoe de maskers tot bij de Kalmthoutenaren geraakt, werkt de gemeente ondertussen uit. De bewoners worden hier later nog over geïnformeerd. “We willen met de aankoop elke Kalmthoutenaar een gelijke kans op bescherming bieden”, zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “Afhankelijk van de gezinssamenstelling zal iedereen automatisch de nodige en juiste maskers krijgen, want de maten verschillen voor mannen, vrouwen en kinderen. Hoe de verdeling zal gebeuren, zullen we later nog bekendmaken.”

60 graden

De mondmaskers kunnen tot vijftig keer gewassen worden op 60 graden. “Om de beoogde bescherming te bieden, moeten mondmaskers op een correcte manier en op de juiste plaatsen gebruikt en gedragen worden. Een mondmasker beschermt in de eerste plaats de andere. Wanneer veel mensen op drukke plaatsen correct een mondmasker dragen, beschermen die elkaar automatisch. Het correct dragen van mondmaskers vormt dan ook maar een onderdeel van de verschillende hygiënemaatregelen, waarbij het regelmatig wassen van de handen (met water en zeep) essentieel blijft. Sociale afstand en bijzondere aandacht voor risicogroepen – waaronder ouderen – blijven eveneens cruciaal.