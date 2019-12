Kalmthout investeert 33,6 miljoen euro: blikvangers zijn nieuw gemeentehuis en fietspadenprojecten Toon Verheijen

17 december 2019

20u45 0 Kalmthout De gemeente Kalmthout gaat de komende jaren niet minder dan 33,6 miljoen euro investeren. Het meest opvallende project is het nieuwe gemeentehuis aan Kerkeneind en enkele wegenwerken.

33,6 miljoen euro investeren is best veel voor een relatief kleine gemeente als Kalmthout, maar het huidige gemeentebestuur van CD&V gaat dat doen zonder de belastingen te verhogen. “De belastingen blijven inderdaad ongewijzigd. Dankzij onze gezonde gemeentefinanciën kunnen we blijven werken aan een mooie, gezellige en een veilige gemeente”, zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V).

Gemeentehuis

De meest opvallende investering is die van het nieuwe gemeentehuis. Daarvoor trekt de gemeente zo’n 6,4 miljoen euro uit. De bedoeling is dat de werken tegen 2023 of 2024 kunnen starten. Het oude gemeentehuis blijft bestaan en daar komt een nieuwbouw aan in de plaats van het huidige gebouw. Ook de oude brandweerkazerne zal gesloopt worden. “We hopen het geheel gerealiseerd te hebben tegen 2025”, zo vertelt de burgemeester. “Het is een hele operatie, waarbij alle gemeente- en OCMW-diensten op de nieuwe werkplek aan het Kerkeneind worden gecentraliseerd. We creëren er ook een nieuw gemeenteplein. Het nieuwe gemeentehuis moet ook plaats bieden voor ontmoeting en uiteenlopende culturele activiteiten.” Het OCMW-gebouw op Heuvel wordt omgevormd tot een welzijnscampus, samen met een zorgpunt in samenwerking met ziekenhuis Klina.

Fietspaden

Nog opvallend is het geld dat voorzien wordt voor de aanleg van fietspaden. Het gaat om fietspaden langs de Roosendaalsebaan (2,7 miljoen euro in 2020), de Achterbroeksesteeneg (2 miljoen in 2022), de Putsesteenweg (budget van AWV in 2023) en fietspad langs de Brasschaatsteenweg (400.000 euro in 2023).

Daarnaast staan nog volgende items op het programma om te verwezenlijken:

* Heraanleg straat Ganzendries + schoolomgeving : 450.000 euro in 2020

* Heraanleg Jos Tilborghsstraat in Nieuwmoer : 300.000 euro in 2023

* Opmaak plannen voor fietspaden Franse Weg (KMO-zone Bosduin) en Heikantstraat : 60.000 euro

* Studie fietstunnels stations Kalmthout en Heide : 10.000 euro

* Uitbreiding Bluebikes aan station Kalmthout : 25.000 euro

* ANPR-camera’s Heikantstraat / Kalmthoutsestwg ism Ww / Verbindingsweg Kthse. Heide

* Heraanleg Parking De Vroente Kalmthoutse heide : 500.000 euro in 2023 en renovatie gebouw De Vroente : 500.000 euro (2021)

* Gemeentelijk aandeel brandtoren : 170.000 euro

* RUP’s Woonbos 2, Strijboshof, Voetbal Achterbroek en KMO-zone Rijkmaker

+ verordering appartementen = beperking zones

* Riolering Kastanjedreef, Bloemenlei, omgeving Kinderwelzijnstraat en omgeving Geusenbacklaan

* Heraanleg Fase 3 Heidestatieplein, rond kerk en school : 1,4 miljoen in 2020.

* Turnhal sportpark : 3,5 miljoen in 2022

* Subsidie kunstgras Heibos : 500.000 in 2020

* Aanleg bufferbekken Dorpsbeek 150.000 in 2021

* Bijkomende zonnepanelen gemeentelijke gebouwen (Gitok + sporthallen)

* Renovatie gebouwen jeugd : Govio & Diesterweg : 100.000 euro

* Aanleg speelterreinen : 200.000 euro , omgeving kerk Heide/Diesterweg/ Bloemstraat/Pastoor De Keyserlaan

* Ontwikkeling visie Dorpshuis Achterbroek : 10.000 euro

* Renovatie oude Pastorij Kalmthout : 550.000 euro in 2023

* Renovatie Pastorij Nieuwmoer : 200.000 euro in 2020

* Wijkbudget participatietraject : 300.000 euro

* Ontmoetingscentrum Zonnedauw, renovatie sanitair + keuken : 200.000 euro

* Meer cultuuraanbod : van 60.000 naar 160.000 per jaar

* Studie socio-cultureel medegebruik kerk Heide : 20.000 euro in 2020

* Budget ontwikkelingssamenwerking stijgt van 20.000 naar 35.000 per jaar

* Ondersteuning Grenspark Kalmthoutse heide van 5.000 naar 15.000 per jaar

* Jaarlijkse erfpactvergoeding Diesterweg : 30.000 per jaar