Kalmthout in Beelekes nu ook in stickeralbum: “Oplage wel beperkt tot 1.500 exemplaren” Toon Verheijen

02 oktober 2019

14u34 0 Kalmthout Stripkenner- en fanaat Jan Francken, StripKalmthout, de gemeente Kalmthout en ondertussen al meer dan zestig winkeliers slaan de handen in elkaar voor een unieke actie. De vorig jaar met overdonderend succes gelanceerde strip ‘Kalmthout in Beelekes’ krijgt dit najaar een herwerkte versie in de vorm van een stickerboek. “We zijn geschrokken van het aantal deelnemers. Nog nooit zijn zoveel handelaars verenigd”, zegt Jan Francken.

Onder impuls van Jan Francken werd in 2018 het meer dan unieke stripalbum ‘Kalmthout in Beelekes’ gelanceerd. Legendarische dorpsfiguren krijgen in de strip een tweede leven zoals Pierre Cassimon, Moeder Kee, de Sok en Leon Brughmans. Verschillende striptekenaars werkten eraan mee. “Die stip is inderdaad ingeslagen als een bom en dat deed me meteen nadenken over een vervolg”, lacht Jan Francken. “Dat bracht ons op het idee om - net zoals voetbalclubs de laatste jaren doen - van de strip een stickerversie te maken. We zijn dan links en rechts wat gaan luisteren en er was meteen interesse.”

Beperkte oplage

Momenteel hebben zich al 64 Kalmthoutse winkels aangemeld en daar kunnen nog een aantal bijkomen. “We gaan 1.500 stickerboeken laten drukken en in totaal 22.500 pakketjes met daarin telkens vijf stickers”, zegt Francken. “In totaal moeten er in het stickerboek 75 stickers geplakt worden. We hebben voor deze stickerversie wel een nieuw cover laten maken en ook de achterkant van het boek is anders. Daar staan natuurfoto’s van Kalmthout op. Een aantal hoofdjes in het album hebben we ook vervangen om er nog wat extra bekende Kalmthoutenaren in te krijgen. De strips staan ook gewoon achter elkaar, dus zonder de pagina’s met extra info over de figuren.”

75 jaar Suske en Wiske

De boeken komen tegen eind november of begin december in de deelnemende winkels te liggen en kosten 5,99 euro. Afhankelijk van het soort winkel krijg je één pakketje stickers per schijf van 10, 20 en 50 euro. “We kregen nu al enorm veel positieve reacties”, aldus Jan Francken. “We zetten Suske en Wiske op een unieke manier in de kijker, we zetten Kalmthout nog maar eens op de kaart als stripgemeente en er is blijkbaar nog nooit iemand in geslaagd om zoveel winkels samen te brengen (lacht). We plannen in de loop van de maand ook nog enkele ruildagen.” Jan Francken is wel duidelijk. Het blijft bij deze 1.500 exemplaren. “De burgemeester heeft al wel eens gepolst of we geen vervolg kunnen maken van Kalmthout in Beelekes. Ik wil er wel eens over nadenken, maar volgend jaar wil ik vooral dingen doen rond 75 jaar Suske en Wiske. Misschien dat we over tweede jaar wel met een vervolg en een tweede stickerboek komen. Wie weet (knipoogt).”