Kalmthout herdenkt bevrijding met bloemenhulde en themawandelingen Toon Verheijen

14 oktober 2019

De gemeente Kalmthout najaar nog met verschillende evenementen de bevrijding van 75 jaar geleden. Aan het Monument van de Erkentelijkheid aan het station van Heide vindt op zondag 20 oktober 2019 om 15 uur een ceremonie met bloemenhulde plaats. Die wordt ook bijgewoond door Canadese afgevaardigden. De plechtigheid wordt opgeluisterd met verschillende muzikale intermezzo’s en speeches. Daarnaast kan je er militaire voertuigen bezichtigen. Op zondag 27 oktober 2019 organiseert de Dienst voor Toerisme een bevrijdingswandeling in Heide. De wandeling start om 14 uur aan het station van Heide. Het einde is voorzien rond 16 uur. Op maandag 11 november 2019 neemt een gids je tijdens een herdenkingswandeling mee naar de Kalmthoutse Heide voor straffe verhalen over Kalmthoutenaren tijdens beide wereldoorlogen. Start om 14 uur aan de Dienst voor Toerisme, Putsesteenweg 131. Het einde is voorzien rond 16.30 uur. Deelnemen aan beide wandelingen is gratis, maar vooraf inschrijven is wel verplicht. Dat doe je via 03 666 61 01 of toerisme@kalmthout.be.