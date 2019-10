Kalmthout herdenkt 75ste verjaardag van de bevrijding Toon Verheijen

20 oktober 2019

16u26 0 Kalmthout Exact 75 jaar geleden bevrijdden de Canadese troepen ook Kalmthout van de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. Enkele Canadese afgevaardigden woonden zondag de herdenkingsceremonie bij aan het Monument van Erkentelijkheid aan het station van Heide.

Er waren ook enkele militaire voertuigen te bezichtigen. Volgende week zaterdag 27 oktober organiseert de Dienst voor Toerisme een bevrijdingswandeling in Heide. “We willen op zoek gaan naar de impact van de gebeurtenissen 75 jaar geleden op Heide en de inwoners. Daarnaast wordt ook de strijd rond Kalmthout en het Noorden van Antwerpen gekaderd.”

Op maandag 11 november is er een herdenkingswandeling op de Kalmthoutse Heide met straffe verhalen over Kalmthoutenaren tijdens beide wereldoorlogen. De gemeente Kalmthout geeft het boek ‘Kalmthout in de Branding’ van Jos Vorsselmans opnieuw uit. In dat dagboek vertelt hij over de oorlogsjaren in Kalmthout.