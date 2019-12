Jorg Van Daele verovert de luchthaven van Maleisië met eigen beeldhouwwerk: “Een kus voor de vrede” Toon Verheijen

17 december 2019

23u08 0 Kalmthout De internationale luchthaven van Langkawi in Maleisië krijgt een Kalmthouts tintje. Sinds vandaag prijkt daar immers een beeldhouwwerk van de beeldhouwer Jorg van Daele uit Nieuwmoer. Het beeld is gemaakt uit wit marmer uit Langkawi zelf. Het is een beeld geworden van twee meter op tachtig centimeter en veertig centimeter.

“Ik heb het beeld gemaakt op een symposium dat plaats vond in het regenwoud in Langkawi . Het was een hele ervaring. Werken in de jungle tussen de apen, schorpioenen , miljoenpoten en de typische regenwoud begroeiing” zegt Jorg Van Daele. “Het evenement werd georganiseerd in aanloop van de Biennale van Kuala Lumpur ( de hoofdstad) in 2020 . De organisatie van het evenement was in handen van de National Art Gallery van Maleisië . Ik werkte er samen met collega’s uit Nepal , Indonesië, Thailand, India, Reunion, Italië en Maleisië .Het beeld is onderdeel van mijn sculpture for peace tour . Het is het 26 ste project in 22 landen . Het stel een kus voor , kus voor vrede .”