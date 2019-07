Johan Possemier krijgt feestelijk afscheid: na 36 jaar gaat hij op pensioen ADA

01 juli 2019

14u58 0 Kalmthout Een beroepsleven lang vertoefde Johan Possemiers tussen de planten in Arboretum Kalmthout. Tijdens zijn pensioenfeest afgelopen zaterdag, was de boomplanting met zijn eigen creatie van de Perzische slaapboom ‘Tropical Dream’ het hoogtepunt van de avond.

Johan Possemiers was in de eerste plaats assistent-conservator en coördinator van het plantencentrum, maar ook milieu-aanspreekpunt, veiligheidscoördinator én eerstelijnsexpert voor informatie over ziekten- en plaagbestrijding. Hij werkte samen met zijn gedreven vrijwilligersteam van het zaden- en plantencentrum. Met de hulp van privéverzamelaars bracht hij een zadenbank tot stand van zo’n 500 verschillende tomatenrassen. Een deel van die collectie is ieder jaar te bewonderen tijdens het tomatenfestival in het eerste weekend van september.

Met een goed gevuld beroepsleven zijn planten voor Johan Possemiers altijd een passie gebleven, ook in zijn privéleven. In 1983 verkreeg hij via het Kwanak Arboretum van de Seoul National University in Korea zaden van de Albizia julibrissin, een kleine bladverliezende boom met een varenachtig, dubbel-geveerd blad dat zich ’s avonds sluit. Vandaar de Nederlandse naam ‘slaapboom’. De zaden waren afkomstig van planten op hoger gelegen gebieden in Korea en zijn daardoor perfect winterhard. Wat niet het geval is bij zaden van bomen uit het Middellandse-zeegebied. Voor Johan Possemiers betekende het de start van een jarenlang en geduldig kweekproces, om tot zijn eigen verfijnde versie Albizia julibrissin ‘Tropical Dream’ te komen. De plant is sinds juli 2018 kweekrechtelijk beschermd.

Coördinator van het plantencentrum Johan Possemiers nam tijdens zijn pensioenfeest afscheid van collega’s en vrijwilligers, en onthult zijn eigen slaapboom cultivar Albizia julibrissin ‘Tropical Dream’ met een boomplanting voor het Vangeertenhof van Arboretum Kalmthout.

Opvolger Rob Van Bauwel, voordien nog assistent-tuinchef van Arboretum Kalmthout, neemt vanaf 1 juli de fakkel over. Ook Rob zal vrijwilligers en medewerkers aansturen in de kwekerij en het planten- en zadencentrum, en bekwaamt zich in het milieumanagement van het arboretum. Vanaf vandaag geniet Johan Possemiers van zijn pensioen, maar hij blijft zijn expertise wél op vraag ter beschikking stellen van het arboretum door het geven van lezingen over planten.