Jarenlang onderzoek naar nachtvlinders op Kalmthoutse Heide afgerond: meer dan 1.000 soorten ontdekt Toon Verheijen

29 april 2020

13u55 0 Kalmthout Vrijwilligers van het Grenspark Kalmthoutse Heide hebben de voorbije jaren een onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van nachtvlinders. De resultaten zijn indrukwekkend, want er werden meer dan 1.000 soorten ontdekt.

De vrijwilligers van de Kalmthoutse Heide startten in 2012 al met een uitgebreid onderzoek naar de aanwezigheid van nachtvlinders. De insecten, in de volksmond gekend als ‘motten’, zijn erg belangrijk voor de biodiversiteit in het natuurgebied. Net als bijen doen ze aan bestuiving én ze staan op het menu van vogels en vleermuizen.

1.061 soorten

Uit het onderzoek is gebleken dat er minstens 1.061 soorten nachtvlinders in de Kalmthoutse Heide leven. Voorzitter Martin Groffen is de vele vrijwilligers dankbaar voor hun inzet en kennis. “Die is indrukwekkend”, aldus Groffen. “Dit levert een schat aan informatie op en het toont aan dat het gebied een hotspot is voor biodiversiteit.”

Onder de nachtvlinders zijn afgelopen jaar nog nieuwe soorten ontdekt zoals de Essengouduil, de oranje dwergspanner, Spaanse vlag of de vingerhoedskruiddwergspanner. Velen daarvan komen uit omliggende tuinen of gebieden. “Echte gebiedseigen soorten zoals de grote bosbeskokermot worden zelden gezien”, zegt Groffen. “Zo werd in 2019 voor de eerste keer een koker van de grote bosbeskokermot ontdekt. Dat is een zeer zeldzame soort die hier leeft dankzij het grote bosbesbestand op de Kalmthoutse Heide. De wilgenhermelijnvlinder was al sinds 2000 niet meer waargenomen, maar doet het de laatste jaren weer iets beter en kon dan ook waargenomen worden in het Grenspark. De heidewitvleugeluil doet het ook goed.”

Vrijwilligers

Een van de vrijwilligers was Guus Dekkers. “Een inventaris opmaken van nachtvlinders is vrij intensief met nogal onregelmatige uren”, zegt Guus. “’s Nachts werken we met lichtvallen. Dat is een wit laken waarop we schijnen met speciale kwikdamplampen. Door komen de nachtvlinders op af. Daarna fotograferen we ze, proberen we de soort te determineren en daarna laten we ze weer vrij.”

De vrijwilligers zelf zijn enthousiast over hun werk. “Maar ook door de bijvangsten”, vertelt Vera Vandenbulcke. “Tijdens onze pogingen om de nachtvlinders aan te trekken, komen er ook wantsen, kevers, vliegjes, muggen en gaasvliegen op de lakens zitten. Net als waterinsecten. Soms werken we ook met zogenaamd ‘smeer’. Dat is een brouwsel van suiker en wijn dat we zelf maken en op bomen smeren. Daar komen de vlinders van snoepen en zo kunnen we ze opnieuw fotograferen en determineren. Overdag gaan we ook op zoek naar rupsen of ‘mijnen’. Mijnen zijn vraatsporen van rupsen of insectenlarven die in het blad leven.”

Het volledige rapport kan je hier vinden.