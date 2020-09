Jan Francken maakt verjaardagsboek voor Suske en Wiske Toon Verheijen

14 september 2020

10u13 0 Kalmthout Suske en Wiske zijn 75 jaar en dat wil stripkenner Jan Francken, die als stationschef in Heide van het station daar ook een mini-museum heeft gemaakt, niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Daarom nodigde hij afgelopen weekend wat BK’s uit, Bekende Kalmthoutenaren, om samen met Vlaanderens bekendste stripduo op de foto te gaan. En ook om het nieuwe boek bekend te maken, “75 jaar Suske en Wiske, heikneuters uit Kalmthout”. “Het boek is eigenlijk een hommage aan Willy Vandersteen die 30 jaar geleden overleden is”, zegt Jan Francken. “Vijftien gekende striptekenaars hebben elk een tekening gemaakt. We hebben 500 boeken laten maken.”

Bekende Kalmthoutenaren die ook in het boek voorkomen zijn de Belgisch uurrecordhouder Herman De Ridder, burgemeester Lukas Jacobs, stripfanaat Jan Francken zelf, strip- en wielervrienden Agi Tobias, Jan Van Den Buijs en Gert De Ridder. Ook Danny De Meyer of Den Bolle als uitbater van café De Gewone Koereur is erbij. De boekvoorstelling en bijhorende tentoonstelling vindt plaats op 30 oktober.