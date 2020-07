Is Kalmthout de Warmste Plek van Vlaanderen ? Een drone legt dat vast op maandag 20 juli Toon Verheijen

15 juli 2020

18u26 0

Beste inwoners van Kalmthout,

We hebben jullie hulp nodig om te tonen dat Kalmthout ‘De Warmste Vakantieplek’ van heel Vlaanderen is. Op maandag 20 juli legt een drone vanaf 10 uur vast hoe warm het vakantiegevoel in Kalmthout wel kan zijn.

Dat kan door middel van leuke activiteiten of zomerse boodschappen. Het kunnen verschillende soorten boodschappen zijn: een of enkele woorden op een spandoek, een tekening, een woord gespeld met allerlei voorwerpen, op de grond, op het dak, … We zoeken ook zeker iemand die erg groot ‘Kalmthout’ kan schrijven of uitbeelden!

Alle soort activiteiten zijn welkom: samen sporten, spelen, aperitieven, kajakken, zwaaien, dansen, ... Natuurlijk verloopt alles op veilige afstand en met respect voor de coronamaatregelen.

Wil jij onze gemeente mee in de kijker zetten? Stuur dan jouw boodschap of activiteit door naar steven.alen@persgroep.net. Vermeld ook zeker het adres en telefoonnummer, en wie weet komt de drone wel bij jou op locatie filmen! Onze ploeg neemt contact op als ze langskomt.

De uiteindelijke video verschijnt in VTM NIEUWS en op HLN.be. Hier zie je welke gemeenten ons al zijn voorgegaan.