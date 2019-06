Inventaris in de maak van funerair erfgoed Toon Verheijen

26 juni 2019

Groepjes vrijwilligers gaan de komende maanden een inventaris opmaken van het funerair erfgoed. Ze trekken daarom langs alle begraafplaatsen. Starten doen ze op Perk C op de begraafplaats van Heide. De bedoeling is om een opsomming te krijgen van waardevolle grafmonumenten, maar ook om een toekomstvisie op te stellen voor de verschillende kerkhoven. Mensen die een handje willen toesteken bij de inventarisatie, kunnen zich aanbieden via cultuur@kalmthout.be.