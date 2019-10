Internationale dag van de stilte op Kalmthoutse Heide: yoga, meditatie en wandelingen Toon Verheijen

10 oktober 2019

23u50 0

Het Grenspark Kalmthoutse Heide organiseert op 27 oktober een Stiltedag. Zoals het woord het al zegt, zal die dag alles draaien rond natuurbeleving en stilte. “Het is uitgebreid bewezen dat natuur een erg positieve invloed heeft op de gezondheid van de mens. Grenspark Kalmthoutse Heide wil dat op een gepaste manier in de kijker zetten met een aantal activiteiten die daar op inspelen. Zo bieden we gratis kennismaking aan met bijvoorbeeld meditatie en mindful run. We hopen dat iedereen op deze manier nieuwe manieren ontdekt om de positieve effecten van stilte en natuurbeleving zelf te ondervinden, zegt Martin Groffen, voorzitter van het Grenspark Kalmthoutse Heide. De stiltedag kreeg de medewerking van acteur Frank Focketyn. “Als buurtbewoner is het voor mij het een evidentie om de stilte op te zoeken in het Grenspark Kalmthoutse Heide. Voor veel mensen is het dat echter nog niet. Vandaar dat ik erg snel heb toegezegd om mee te werken aan deze stiltedag en de schrijfwedstrijd. Ik kijk ernaar uit om op de stiltedag van 27 oktober ook de winnaar van de schrijfwedstrijd aan te kondigen.”

Dit jaar kunnen deelnemers proeven van activiteiten zoals yoga, mindful run, mindful walk, Chi Neng, Qigong, een vroege vogel stiltewandeling, meditatie, natuurcoaching, een belevingswandeling een gezinswandeling, workshop ‘ssst, ik hoor iets’ of kinderyoga.