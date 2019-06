Inneke Bosmans nieuw raadslid voor Open Vld Toon Verheijen

25 juni 2019

11u06 0 Kalmthout Inneke Bosmans (33) zetelt voortaan als gemeenteraadslid voor Open Vld in Kalmthout. Zij volgt Wouter Vanden Bergh op die ontslag neemt wegens gezinsuitbreiding en bijkomende professionele bezigheden. Wouter blijft wel bestuurslid.

Open Vld kwam tijdens de vorige gemeenteraadsleden opnieuw op in Kalmthout en veroverde één zetel. Kopman Wouter Vanden Bergh nam de honneurs waar, maar stopt nu na zes maanden. Zijn opvolgster Inneke Bosmans is ambitieus. “Door mijn achtergrond als architect wil ik in de gemeenteraad vooral strijden voor een goede ruimtelijke ordening en woonbeleid”, aldus Inneke Bosmans. “In Kalmthout zijn er bijvoorbeeld nog grote stappen te zetten wat betreft het stimuleren van innovatieve woonvormen zoals cohousing.”

Wouter Vanden Bergh begon met veel enthousiasme aan zijn mandaat als gemeenteraadslid voor Open Vld Kalmthout “Door de gezinsuitbreiding en extra professionele verantwoordelijkheden voel ik mij niet meer optimaal in staat om in de toekomst aan de verwachtingen te voldoen. Daarom vond ik het beter om daar snel eerlijk en duidelijk over te zijn om zo Inneke volop de kans te geven haar stempel te drukken. Ze gaat dat heel goed doen en ik zal ze blijven steunen vanuit het bestuur van Open Vld Kalmthout.”