Inbreker blijkt nog celstraf van vijftien maanden te moeten uitzitten Toon Verheijen

25 juni 2020

18u11 0 Kalmthout De politiezone Grens heeft een 25-jarige man opgepakt op verdenking van inbraak. Hij bleek nog een celstraf van 15 maanden te moeten uitzitten.

Een patrouilleploeg merkte om 3 uur ‘s nachts een verdachte persoon op in de Heidestatiestraat. De man had inbrekersmateriaal op zak en werd opgepakt voor verhoor. Om 8 uur ‘s morgens kreeg de politie melding van een poging tot diefstal uit een BMW in de Max Temmermanlaan. De verdachte had materiaal op zak om een auto-inbraak te plegen. De 25-jarige man werd aangehouden en overgedragen aan het parket. Daar bleek dat hij nog 15 maanden gevangenisstraf had openstaan.