IN BEELD. Zesdejaars van de 4Sprong en 3D in Kalmthout vieren afscheid in ‘drive-in’-stijl Toon Verheijen

29 juni 2020

21u07 0 Kalmthout De zesdejaars van de basisscholen de 4 sprong en 3D in Kalmthout zullen hun laatste schooldag niet snel vergeten. Ze werden samen met hun ouders en familie uitgenodigd op een erg originele proclamatie in de vorm van een ‘old school’ drive-in cinema.



Voor één keer mochten de ouders met de wagen het grasplein oprijden om er in een halve cirkel voor het podium te gaan staan. De ouders moesten dan blijven zitten terwijl de leerlingen in hun klasbubbel mochten plaatsnemen. Ze kregen geheime boodschappen te zien die hun ouders en eventuele broers en zussen stiekem hadden opgenomen. Of mooi, grappige en ontroerende beelden van afgelopen schooljaar. Tijdens het afspelen van de filmpjes op het grote doek brachten enkele leerkrachten hapjes en drankjes naar de auto’s, volledig in stijl van de drive-inbioscoop. Op het hoogtepunt van de avond reikt de directeur de diploma’s samen met een goed gevulde goodiebag uit met uiteraard een korte talentbespreking.



