IN BEELD. Verjaardagseditie van Run for Muco is groot succes Toon Verheijen

19 oktober 2019

15u56 8 Kalmthout De Run for Muco van zaterdag in Kalmthuot was een succes. Honderden kinderen en volwassenen kwamen afgezakt naar Heide om er deel te nemen aan de Toddlersrun, de Kids run, de estafetterun en de vijf of tien kilometer.

Naast de sportieve kant genoten de bezoekers ook van een hapje en een drankje en konden de kinderen zich uitleven op een springkasteel. “Run for Muco is ontstaan uit een groep mensen die elkaar ontmoette in Kine Heide”, vertelt initiatiefneemster Greet Lenaerts. Ieder komt op zijn eigen manier in aanraking met de ziekte mucoviscidose; als patiënt, als mama, als vriend, als kinesist. Samen zijn we erg gedreven om de strijd tegen de ziekte aan te gaan en ons in te zetten voor het goede doel van onze run, de Mucovereniging. Hopelijk levert het een mooie cent op.”

Mucoviscidose is nog steeds een ongeneselijke ziekte. Vanaf dag een begint het dagelijkse gevecht tegen de ziekte: enkele uren per dag kinesitherapie, aerosols, tientallen pillen, hoge dosissen antibiotica en allerlei medicijnen om de symptomen zo veel mogelijk te verlichten.