IN BEELD: Ondanks feestdag en zonnige weer geen overrompeling op de Kalmthoutse Heide emz

21 mei 2020

19u58 0 Kalmthout Door de combinatie van het goede weer en Hemelvaart werd een grote drukte verwacht in parken en natuurgebieden. In de Kalmthoutse Heide genoten ondanks hoog brandgevaar heel wat wandelaars van het zonnetje, maar een overrompeling bleef uit. Enkelingen zochten verfrissing aan het water.

Als gevolg van de aanhoudende droogte kondigde het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) vorige week code oranje of hoog brandgevaar af voor de provincie Antwerpen. Op de Kalmthoutse Heide worden de brandtorens bemand. “De brandweer en de boswachters zijn extra waakzaam”, zegt Kalmthoutse burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). Sinds woensdag is er ook een vuur- en rookverbod van kracht. “Een sigaret opsteken is dus uit den boze”, vervolgt Jacobs.

Wandelaars en fietsers waren op Hemelvaart dus gewoon welkom op de Kalmthoutse Heide. Voorzichtigheid was wel aangewezen. “Al staat er niet te veel wind. Dat is een factor die ook meespeelt in de kans op brand”, zegt Jacobs. Het uitblijven van de overrompeling is volgens Jacobs te wijten aan de erg hoge temperatuur. “Hoe warmer het is, hoe minder volk er naar de Heide komt wandelen. In de zandgebieden is het dan niet houdbaar. Bij erg warm weer zoeken de mensen eerder het water op”, besluit hij.