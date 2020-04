IN BEELD. Hoe schattig is dit... mama dwerggeit krijgt een vijfling en ze stellen het allemaal goed! Toon Verheijen

01 april 2020

17u54 0 Kalmthout Natasja uit Nieuwmoer verschoot zich woensdagmorgen een ongeluk toen ze ’s morgens terug thuis kwam na de ochtendopvang op school. Toen ze in de stal ging kijken waar haar dwerggeitjes staan, zag ze maar liefst vijf kleine dwerggeitjes liggen en geluid maken. Mama Leylah had de vijfling die ochtend helemaal zelf op de wereld gezet.



Leylah is een dwerggeitje van zo’n zeven jaar oud. Ze had al eens een drieling op de wereld gezet, maar deze keer waren het er dus maar liefst vijf en dat is redelijk uitzonderlijk. “Ik wist dat Leylah een van de dagen zou bevallen”, zegt Natasja. “Maar toen ik woensdagmorgen rond 6 uur vertrok, was er nog niets aan de hand. Ik ben rond 9 uur terug thuisgekomen en ging meteen naar de stal kijken. Ik hoorde al vanop afstand meteen ‘babygeluidjes’ en ook het ander ‘moederke’ was al serieus van haar oren aan het maken. Zij gaf aan dat er iets aan de hand was en ik zeker moest komen kijken. Ik was voorbereid op een noodscenario voor het geval ik de hulp van de dierenarts zou moeten inschakelen, maar die klaargelegde spullen had ik blijkbaar niet meer nodig. Ons Leylah had héél de bevalling alleen gedaan.” De papa van de kleintjes, Loecka, hoorde van ver dat het allemaal goed verlopen was.

Verrassing

Natasja belde haar partner op om te melden dat de kleine geitjes er waren, en dat het zeker géén 1 aprilgrap was. “Het zijn er vier”, riep ze. “Tot ik plots nummer vijf ook zag (lacht). “Het zijn drie bokjes en twee ‘miekes’. Eentje was wat aan de zwakkere kant en heb ik direct wat melk van de mama met de papfles bijgegeven om aan te sterken. Ze stellen het allemaal goed. Als ze groot en sterk genoeg zijn, gaan we op zoek naar een adoptiegezin. Dat hebben we met de andere nestjes ook gedaan en die zijn altijd heel goed terechtgekomen.”