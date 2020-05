IN BEELD. Brand bij Oud Papier Michel: meer dan 2.000 ton papier moet uit loods gehaald worden Toon Verheijen

05 mei 2020

13u44 0 Kalmthout Het nablussen van de Het nablussen van de brand bij Oud Papier Michel op de kmo-zone Bosduin in Kalmthout zal nog heel de dag in beslag nemen. Een loods met daarin meer dan 2.000 ton oud papier ging maandagavond grotendeels in vlammen op . De oorzaak ligt mogelijk bij een transportband, maar dat is nog niet zeker.



De brandweerzone Rand werd maandag iets na 18.30 uur opgeroepen voor een brand op het terrein van Oud Papier Michel in de kmo-zone Bosduin in Kalmthout. Een loods vol balen oud papier was er in brand gevlogen. Een zeventigtal brandweermannen waren tot ‘s nachts in de weer om het vuur en de rookontwikkeling onder controle te krijgen.

2.000 ton

Alles samen lag er zo'n 2.000 ton oud papier in de loods. “Dat papier moet de brandweer er met bulldozers en kranen uithalen", zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “Dat papier wordt dan een eerste keer geblust op het terrein zelf en dan naar de overkant van de straat gebracht op een ander terrein waar het nog verder uit elkaar wordt gereden en nog wordt nageblust. Daarna wordt het afgevoerd. Logistiek is dat een enorme operatie.”

Oorzaak

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. “Daar is absoluut nog geen zekerheid over", zegt Lukas Jacobs. “De brand is ontstaan aan een transportband en mogelijk heeft het daar mee te maken, maar dat moet dus nog onderzocht worden. Het bedrijf heeft de pech het vuur ontstaan is na de werkuren. Er zijn vroeger nog wel eens kleine incidentjes geweest, maar dan was de eigen blusploeg er altijd héél snel bij. Nu was er niemand meer aanwezig en dan kan het uiteraard snel gaan met papier.”

“Ik wil overigens de hulpdiensten voor het puike werk en ook aan Frank Van Trier om hun terrein ter beschikking te stellen voor de alternatieve toegang tot het bedrijventerrein.”

De toegang tot de kmo-zone Bosduin aan papier Michel is enkel mogelijk voor verkeer naar Helleven. Voor zwaar vrachtvervoer opent de politie de toegang ieder uur en dat gedurende maximaal 10 minuten. De toegang voor al het andere verkeer tot de kmo-zone verloopt - ook voor fietsers - via de parking van Renaultgarage Van Trier. Je verlaat de zone via de Franse Weg richting Heikantstraat (Restaurant Den Bosduin). Dat deel van de Franse Weg is enkelrichting naar de Heikantstraat toe én je mag er maximaal 30 kilometer per uur. Fietsers mogen die weg in twee richtingen gebruiken. De politiezone Grens regelt het verkeer aan de toegang én uitgang.

Het recyclagepark blijft vandaag gesloten. Op de Brasschaatsteenweg geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u van aan de Franse Weg tot aan de rotonde aan de Heikantstraat.