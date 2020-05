Hotel Jerom lanceert de Heiperitiefmand om heerlijk te gaan picknicken: “Picknickdeken is enige wat je nodig hebt” Toon Verheijen

21 mei 2020

14u17 5 Kalmthout Hotel Jerom in Kalmthout lanceert deze week de eigen apéromand, de Heiperitief. Ze doen dat in samenwerking met de ‘Sustainable Family’, het meest duurzame gezin van Vlaanderen.

De uitbaters van Hotel Jerom leerden onlangs het duurzaamste gezin van Vlaanderen kennen. Ellen en Nikolas en hun kinderen Jules en Arthur proberen om zo ecologisch verantwoord mogelijk te leven en brachten er onlangs ook een boek over uit. Nu lanceren ze samen de Heiperitiefmand. “We hadden al onze ontbijtmaanden, maar nu gaan we nog een stapje verder op vlak van duurzaamheid. Iets wat we als hotel ook wel hoog in het vaandel dragen”, zegt Kato Cleiren van Hotel Jerom.

Rotanmand

De rotanmand zal gevuld worden met verse (huisgemaakte) producten waaronder komkommer frisdrank, water, brokkelkaas, olijven, pistachenootjes, brood van bakker Toon De Klerck, verse plantaardige spreads, pasta met mediterraanse groentjes, verse salade met zalm en yoghurtdressing en optioneel kan je nog een fles Prosecco toevoegen (16 euro). Voor de kinderen is er bioappelsap van de boer, drie sandwiches en balletjes in tomatensaus van de kwaliteitsslager.

Picknickdeken

Jerom zal ook stoffen servetten, bestek en glazen voorzien. “Het enige wat je zelf moet meebrengen is een picnickdeken en je moet zelf een plekje zoeken”, lacht Kato Cleiren. “We rekenen er wel op dat iedereen alles proper achterlaat in de natuur en de mand ook terugbrengt. Omdat we voor duurzaam, uniek en herbruikbaar gaan is er een limiet van 10 Heiperitiefmanden die je kan bestellen per dag. De stoffen servetten en biokatoenen broodzak worden gewassen en de afwas doen we ook. De mand zal ook volledig ontsmet worden.”

Bestellen

Bestellen kan je voor woensdag tot en met zondag gedurende de maanden mei, juni, juli, augustus & september. Afhalen kan op een vastgelegd uur tussen 13 en 18 uur. Je kan de mand terugbrengen tot 20 uur dezelfde dag of de dag nadien voor 11 uur. De Heiperitief mand komt op 27,5 euro per persoon en is steeds voorzien voor minstens 2 personen. Voor kinderen is de prijs 8 euro. Bestellen kan via Facebook of instagram@hoteljerom.