Hoevefeesten starten met tractorwijding Toon Verheijen

12 juni 2019

De Landelijke Gilde organiseert van vrijdag 14 tot zondag 16 juni op de Hoevefeesten. De festiviteiten vinden plaats aan Kruisbos 17. De Hoevefeesten starten vrijdag om 19 uur met een grote tractor-optocht. De imposante stoet met meer dan tweehonderd tractoren rijdt van Foxemaatstraat, via Driehoekstraat, Kapellensteenweg, Achterbroeksteenweg en Beekdal naar Kruisbos. Daar vindt dan de tractorwijding plaats. Bij mooi weer gaan er die avond ook minstens tien luchtballonnen de lucht in. Daarvoor konden geïnteresseerden zich inschrijven. Zaterdagnamiddag vanaf 13 uur is het aan de kinderen. Ze kunnen weer helemaal opgaan in de talrijke attracties en spelactiviteiten. Zondag vanaf 9 uur zijn er diverse optredens, animatie, muziek en een superact. Maar dat laatste is nog wat geheim.