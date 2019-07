Hitte in aantocht: Arboretum blijft dinsdag tot 22 uur open Toon Verheijen

22 juli 2019

16u52 0 Kalmthout Het Arboretum in Kalmthout is uitzonderlijk dinsdagavond tot 22 uur open. “Het wordt te heet voor heel wat mensen”, vertelt conservator Bram Rammeloo. “Op zo’n dagen kan onze tuin voor verkoeling zorgen omdat we veel schaduwrijke plekjes hebben.

“Iedereen is tot 22 uur welkom om te komen genieten in onze tuin voor een avondwandeling met of zonder gids. Een ideale periode ook want de zomerbloeiers staan volop in bloei en geven heerlijke geuren af. Je vindt er Kaapse lelies (Blauwe tuin), daglelies (Gele tuin), pluimhortensia’s (Witte tuin), dahlia’s (Rode tuin) en exotische zomerbloeiers in de vlindertuin ... Het zijn kleurrijke en voedselrijke plekken voor vele vlinders en andere insecten. Ook de bijen vinden vlotjes hun weg vanuit de bijenkasten op en rond het domein.”

Dinsdag krijgen kinderen het perfecte excuus om eens lekker lang op te blijven en met het hele gezin tot in de vroege avonduurtjes een uitstap te maken. Ze kunnen dan meespelen met ‘Het betoverend avontuur’, een zomerspeurtocht met spelletjes en opdrachten in de arboretumtuin. Een geheime boodschap ontcijferen in een toverspiegel, ananassen en eekhoorns omver kegelen, kaboutertjes tellen in het bonsaibos of op zoek gaan naar de zeven geitjes. De speurtocht is gebaseerd op de gelijknamige Team Lou strip door jong tekentalent Sylvia Tops. Je vindt hem in de cadeau- en boekenshop van het arboretum, samen met een gelimiteerde Kalmthoutse editie. Op de cover prijkt de gerenoveerde gevel van het Vangeertenhof in Arboretum Kalmthout.