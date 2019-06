Heuvelo is over de hele lijn een topeditie: meer dan 1.500 bezoekers Toon Verheijen

24 juni 2019

22u48 4 Kalmthout Het uit de kluiten gewassen buurtfeest Heuvelo lokte afgelopen weekend 1.500 bezoekers naar de wielerwedstrijd, de optredens en de randanimatie.

Heuvelo in Kalmthout, dat is sinds dit jaar twee dagen live muziek, koers, kinderanimatie en vooral veel sfeer. De organisatie tekende nog maar voor de tweede editie, maar mocht wel al meer dan 1500 bezoekers verwelkomen. “Het was een topeditie met prachtig weer, veel volk, een spannende koers en geweldige live optredens”, zegt mede-organisator Dieter Antonissen. “We besloten om er dit jaar een tweedaagse van te maken”, vertelt Dieter. “De vrijdagavond was zoals vorig jaar een schot in de roos. We wisten niet wat we konden verwachten van zaterdag, maar dat viel heel goed mee. In de namiddag stroomde het volk langzaam toe, en naarmate de avond vorderde stond het plein helemaal vol. Tijdens het optreden van Wim Soutaer en de Romeo’s ging het publiek helemaal uit zijn dak.”

Ook de koers was een voltreffer. Jelle Veraart mocht voor het tweede jaar op rij met de bloemen naar huis. “Opvallend was ook hoeveel volk er langs de kant van de weg stond om te supporteren. Niet alleen bij de aankomst, maar over het hele parcours. Het is leuk om te zien dat we erin slagen om de buurt bij elkaar te brengen.”

De organisatie dacht dit jaar ook aan het milieu. “We werkten waar mogelijk met composteerbare bekers en voorzagen afvalcontainers speciaal voor bekers”, zegt Michael Declercq. “Daarnaast installeerden we ook een wegwerpzone voor de renners tijdens de koers. Omdat we het absoluut niet tolereren dat de renners afval zouden weggooien in onze prachtige natuur, hebben we een strook voorzien van honderd meter langs het parcours waar de renners hun afval mochten weggooien. Met de organisatie zorgden we er dan achteraf voor dat dit netjes opgeruimd werd.”

“Ook zijn we trots da we €500 hebben ingezameld voor Kom op Tegen Kanker door onze steunkaartenverkoop”, vertelt Wies Jaspers. “Tot slot willen we graag een bedankwoordje richten naar al onze vrijwilligers. Over heel het weekend hielpen er meer dan 80 vrijwilligers. Dankzij hen was het een groot succes. Op naar de derde editie!”