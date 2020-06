Het is eens wat anders: proclamatie met drive-inbioscoop Toon Verheijen

17 juni 2020

18u08 10 Kalmthout De zesdejaars van de basisscholen de 4 sprong en 3D in Kalmthout kunnen alvast uitkijken naar een héél leuke proclamatie. Op de weide naast de school wordt een drive-inbioscoop gecreëerd.

Niet alleen voor zesdejaars in het middelbaar is het op 30 juni een belangrijke dag omdat zij afstuderen. Hetzelfde geldt ook voor de leerlingen van de zesde leerjaren, want zij maken na de zomer de overstap naar het secundair onderwijs. “We willen daarom absoluut een proclamatie houden”, vertelt directrice Sabine Milbou. “Daarom gaan we een drive-inbioscoop organiseren op de weide naast onze school. De bedoeling is dat de leerlingen en hun ouders in een versierde auto naar de weide komen. De ouders blijven in de auto zitten en de kinderen stappen uit en komen vooraan in hun klasbubbel zitten. De ouders die geen auto ter beschikking hebben mogen elk in een goed ontsmette auto van een leraar zitten. Het geluid van het hele event zullen de ouders via hun radio kunnen horen.”

Goodiebag

De school zal ook een groot scherm plaatsen waarop filmpjes worden getoond die gemaakt zijn ouders en kinderen zelf. Elk kind zal een persoonlijke boodschap krijgen. De kinderen zullen ook een goodiebag krijgen met allerlei leuke dingetjes in om thuis te voeren. Tijdens het afspelen van de filmpjes op het grote doek brengen de leraren voorverpakte hapjes en drankjes naar de auto’s, volledig in stijl van de drive-inbioscoop. Op het hoogtepunt van de avond reikt de directeur de diploma’s samen met een goed gevulde goodiebag uit met uiteraard een korte talentbespreking. We eindigen met een mooi afscheidslied dat de leerlingen live brengen op het podium waarna zij, onder luid getoeter, hun hoedje in de lucht gooien. Aan regenweer is ook gedacht, dan zitten de kinderen onder een grote tent, maar wij duimen alvast voor mooi weer!”