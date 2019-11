Herman De Ridder (82) gaat Belgisch uurrecord aanvallen op de piste : “Zes maanden intensief op voorbereid” Toon Verheijen

12 november 2019

09u42 0 Kalmthout Hij is er al enkele maanden mee bezig, maar komende zondag gaat de 82-jarige Herman De Ridder een poging wagen om het Belgisch uurrecord op de piste te verbreken. Dat staat momenteel op naam van Hij is er al enkele maanden mee bezig, maar komende zondag gaat de 82-jarige Herman De Ridder een poging wagen om het Belgisch uurrecord op de piste te verbreken. Dat staat momenteel op naam van Jef Geerts uit Minderhout die begin september 33 kilometer en 750 meter wist af te leggen.

Herman De Ridder is een fervent fietser en de voorbije zes maanden heeft hij zich serieus voorbereid met enkele doelgerichte trainingen om op de piste van het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx het Belgisch uurrecord aan te vallen. “Ik heb inderdaad de voorbije maanden serieus getraind en ik ga zondag dan ook met vertrouwen starten”, lacht de 82-jarige Herman. “Ik heb thuis getraind met schema’s die zijn opgesteld op basis van mijn hartslag en ik ben ook enkele keren op de piste in Gent gaan trainen. Het zal best spannend worden, maar ik voel dat het mogelijk moet zijn om het record scherper te stellen. Al besef ik ook dat op mijn leeftijd een uur alles geven toch een serieuze inspanning is. Ik zal denk ik blij zijn als ik na zestig minuten succesvol over de streep kan bollen”, lacht Herman.

Live op facebook

Herman zal er zondag in elk geval niet alleen voor staan. Vanuit Kalmthout zullen er verschillende bussen vertrekken om hem (luidkeels) aan te moedigen. “Er zullen ongeveer 250 vrienden en familieleden mee gaan om te supporteren”, zegt een trots Herman. “Maar uiteraard ook heel wat Heidestoempers, mijn fietsclub, en gewoon sympathisanten die me willen steunen. Die extra aandacht en steun moeten me zeker kunnen helpen. Als het weer een beetje meezit, rijdt er zelfs een groep van de Heidestoempers met de fiets van Heide naar Gent en dat is toch zo’n honderd kilometer.” En voor de thuisblijvers: de uurrecordpoging is zondag ook live te volgen op ‘Herman De Ridder – uurrecord 80+’.

Feestje

De uurrecordpoging start zondag om 13 uur op de overdekte piste in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx aan de Blaarmeersen in Gent. De inkom is gratis. Als Herman het haalt zal het ter plaatse al een beetje gevierd worden maar zeker ook rond 17 uur in café ’t Centrum in Heide.