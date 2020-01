Heraanleg Heidestatieplein en kerkomgeving start deze lente Toon Verheijen

27 januari 2020

De nutsmaatschappijen starten begin februari al met werken in de omgeving van de kerk in Heide. Het gaat om voorbereidende werken voor de laatste fase van de heraanleg van de kerkomgeving en het Heidestatieplein. De werken starten op 5 fabruari in de Sint-Jozeflaan. Daarna volgen de Vredelaan, de Kalmthoutlaan, het Heidestatieplein en de Max Temmermanlaan. In maart 2020 start de aannemer dan met de infrastructuurwerken aan de omgeving van de kerk en het Heidestatieplein. Die werken kennen drie fases: Sint-Jozeflaan en Vredelaan, Heidestatieplein (voor de school en de kerk) en tenslotte de zone rond de kerk. Het einde van de heraanleg is voorzien in september 2020.