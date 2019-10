Heideloop steunt Kom op tegen Kanker Toon Verheijen

14 oktober 2019

12u28 0

Joggers en wandelaars zijn op zondag 20 oktober welkom op de Kalmthoutse Heide om deel te nemen aan de Heideloop. Er zijn twee parcours uitgestippeld van tien en twintig kilometer. Deelnemers beslissen zelf of ze wandelen of lopen. Starten kan tussen 9 en 11 uur aan de hoofdingang.Er is geen tijdsregistratie maar wel wordt er onderweg en aan de finish bevoorrading voorzien. Iedereen kan deelnemen. Omdat beide parcours gedeeltelijk door begrazings- en rustgebied lopen, zijn honden niet toegelaten. Wie zich vooraf inschrijft, betaalt 10 euro. Inschrijven op de dag zelf kost 12 euro. De Heideloop wordt georganiseerd door Kalmthoutenaar Piet Broos die zijn vrouw Martine vijf jaar geleden verloor aan kanker. De opbrengst gaat dan ook naar Kom op Tegen Kanker.