Heicross levert 3.500 euro op voor ‘Tria’s tegen Kanker’ Toon Verheijen

02 februari 2020

08u47 0 Kalmthout De Lukebikers hebben een cheque van maar liefst 3.500 euro kunnen schenken aan Kom Op Tegen Kanker. Ze verzamelden het geld door onder de naam ‘Tria’s tegen Kanker’ de verwarmde feesttent uit te baten tijdens de jongste Heicross.

Tria’s tegen Kanker’ een groepje vrienden dat voor Kom op tegen Kanker zowel de 1000 kilometer gaat fietsen als de 100 kilometer Run gaat lopen. Om deel te mógen nemen aan de 1000km fietsen tijdens het hemelvaartweekend moeten ze minstens 5.000 euro inzamelen. Voor de 100km run, op zondag 22 maart, moet er minstens 2.500 euro verzameld worden. “Gewoon geld vragen aan mensen is nooit leuk, maar dankzij de Heicross kunnen we een mooi bedrag verdienen”, klinkt het. “We zijn heel trots dat we liefst 3500 euro kunnen wegschenken aan Kom op tegen Kanker. Natuurlijk was dit niet mogelijk geweest dankzij onze bijna 500 deelnemers, meer dan 1000 bezoekers, vrijwilligers en sponsors. Onze vier hoofdsponsors willen we in het bijzonder bedanken en dat zijn het bouwbedrijf G. Theuns en zonen, Vastgoed Mertens, BMW-Meeusen en Tripel Karmeliet. “