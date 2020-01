Grote scholenbeurs in sporthal Gitok Toon Verheijen

27 januari 2020

16u16 0 Kalmthout De gemeenten Kalmthout, Essen en Wuustwezel organiseren op woensdag 5 februari samen een grote scholenbeurs. Zo’n twintig scholen uit de regio tekenen present op de infodag.

Je kan er infostands bezoeken van scholen uit Essen, Kalmthout, Wuustwezel, Malle, Hoogstraten, Ekeren, Kapellen, Brasschaat, Schilde, Stabroek en Antwerpen. Zowel jongeren uit het 5de en 6de leerjaar als jongeren die na de 1ste of 2de graad overwegen om van school te veranderen, zijn welkom. De scholenbeurs vindt plaats van17 tot 20 uur in sporthal Gitok, in de Vogelenzangstraat in Kalmthout.