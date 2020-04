Groep (iets) jongere vrijwilligers zorgt ervoor dat sociale kruidenier weer kan openen Toon Verheijen

03 april 2020

20u44 0 Kalmthout De sociale kruidenier in Kalmthout is overgenomen door een groep jonge vrijwilligers. De vaste groep vrijwilligers bestond voor het merendeel uit 60-plussers en dat is net de risicogroep en daarom werd de winkel vorige week gesloten. Maar nu dankzij de nieuwe groep, kan de winkel weer opgestart worden.

De beslissing om de winkel te sluiten, was niet gemakkelijk. “Voor de inwoners van Kalmthout die elke week rekenen op het aanbod uit Tkruideniertje, was dat een harde dobber”, zegt projectverantwoordelijke Lies Uitdenhouwen. “Producten in de supermarkt zijn duurder geworden. Bovendien blijven door hamstergedrag vaak enkel de duurdere merken over. Daardoor komen mensen in armoede met hun beperkt leefgeld niet meer toe”, gaat Lies verder. “Een signaal dat we ook vanuit verschillende sociale organisaties kregen. Ook de sociale dienst van OCMW Kalmthout, die hun cliënten nu regelmatig belt, meldde de nood. Daarnaast treft deze crisis mensen in armoede op andere vlakken, zoals gelijke onderwijskansen, psychologische ondersteuning. Daarom hebben we beslist om de basishulp opnieuw aan te bieden.”

Ondersteuning

De gemeente Kalmthout ging op zoek naar een nieuwe en jongere groep vrijwilligers die de werking van Tkruideniertje tijdelijk kon verderzetten. “Die vonden we via het platform ‘Kalmthout Helpt’ en via een aantal spontane aanmeldingen”, legt Lies uit. “De tijdelijke ploeg wordt achter de schermen heel goed ondersteund door enkele vrijwilligers die er van bij de start bij waren. Hun ervaring is van groot belang om dit de komende weken vlekkeloos te laten verlopen. En zodra de hele coronacrisis voorbij is, nemen de vaste vrijwilligers dit mooie project opnieuw over. Wie weet aangevuld met wat jonge krachten.”