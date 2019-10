GroenRand wil een nationaal park De Voorkempen realiseren Alfons Schryvers

29 oktober 2019

Met de realisatie van een nieuw nationaal Vlaams Park De Voorkempen wil GroenRand de versnippering van groengebieden weggewerkt en bestaande natuurgebieden, en landschappen, samenbrengen in het nieuwe park. Het gaat om ondermeer een verbinding van de Antitankgracht, Kalmthoutse Heide, Groot Schietveld, Klein Schietveld, fort van Brasschaat, Uitlegger, Mastenbos en Ertbrandbos. Als eerste stap wil GroenRand deze natuurverbinding beter in kaart te brengen, onder leiding van het Regionaal Landschap de Voorkempen.

De nieuwe Vlaamse Regering heeft de intentie om vier nationale parken te realiseren. GroenLand wil haar steentje bijdrage met een voorstel om een nationaal Vlaams Park de Voorkempen uit te bouwen. Volgens GroenLand kan dat bestaan uit een verbinding met zes bestaande gebieden met een hoge biologische waarde. Vooraf moet wel bekeken worden welke eventuele barrières weggewerkt moeten worden zoals wegen, ontsnipperen en gedempte gedeelten van waterlopen openen. Hiervoor is een samenwerking nodig tussen het Regionaal Landschap de Voorkempen, de landbouwers, de Antwerpse Bosgroepen, natuurverenigingen, de Vlaamse Landmaatschappij, de Vlaams Milieumaatschappij en de Provincie Antwerpen. Als de versnippering is weggewerkt zijn de huidige natuurgebieden geen eilandjes meer, maar zullen ze samen een effectief landschap vormen.

Studenten inzetten

Volgens het voorstel moeten geconcentreerde natuurgebieden, en landschappen, samen een geheel gaan vormen. Momenteel vormen het Klein Schietveld, samen met het Groot Schietveld en de Kalmthoutse Heide, een van de grootste aaneengesloten heide- en vennengebieden van Vlaanderen. Om deze natuurverbinding beter in kaart te brengen wenst GroenRand, onder leiding van het Regionaal Landschap de Voorkempen, studenten in te zetten. Een onderzoek naar de potentiële verbindingen tussen Schietvelden en Kalmthoutse Heide zou immers een goed onderwerp zijn voor een stage, maar mogelijk ook voor een afstudeeronderzoek. Voor de ontwikkeling van een robuust natuurgebied is het ook onontbeerlijk dat de nodige verbindingen gerealiseerd kunnen met omliggende natuurgebieden. Hiervoor moet nagegaan worden welke landschapselementen er kunnen worden hersteld of versterkt, zodat hiaten worden opgevuld. Lijnvormige landschapselementen zoals heggen en bomenrijen bieden immers planten en dieren een beschutte route van het ene natuurgebied naar het andere.